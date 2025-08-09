Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025. (Diseño: Christian Marlow)
Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2025. (Diseño: Christian Marlow)

Volvió la este sábado 9 de agosto y la tabla de posiciones del Torneo Clausura comenzó a moverse. En este certamen, los tres grandes del fútbol peruano, , y , buscan insertarse en primeros lugares, aunque las ‘Leonas’ se van despuntando en lo más alto por la diferencia de goles a su favor. A continuación, repasa los partidos y resultados de esta jornada.

Tras el Torneo Apertura, es hora de conocer al segundo equipo ganador de la temporada. En la primera mitad, Alianza Lima se impuso en la final ante Universitario de Deportes. Por esta razón, los equipos evitarán una segunda coronación de las blanquiazules.

De acuerdo a la programación, las acciones iniciaron con el partido entre Sporting Cristal vs Killas FC (2-0) en La Florida. Posteriormente, un partidazo se vivió en Villa el Salvador, con el triunfo de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci (1-0). Más tarde, Melgar recibirá a Defensores del Ilucán en el CAR de Arequipa.

En lo que respecta al domingo 10, Real Áncash vs Flamengo FBC abrirán la jornada dominical con el buen marco que siempre regala el Estadio Rosas Pampa. A las 3 de la tarde dos partidos se jugarán en simultáneo, mientras Biavo FC recibirá a la UNSAAC en Huallaga y la Universidad César Vallejo será local, en Trujillo, frente a Universitario de Deportes.

Partidos de la fecha 2

FECHAHORAPARTIDOESTADIO
9/8FINALSporting Cristal 2-0 FC KillasLa Florida
9/8FINALAlianza Lima 1-0 Carlos A. MannucciHugo Sotil Yerén
9/83:15 p.m.Melgar vs Defensores del IlucánCAR de FBC Melgar
10/812:30 p.m.Real Ancash vs Flamengo FBCRosas Pampa
10/83:00 p.m.Biavo FC vs UNSAACAdela Vargas Burgas
10/83:00 p.m.UCV vs UniversitarioCésar Acuña Peralta

Tabla de posiciones de Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Sporting Cristal 2 2 0 0 4 1 3 6
2 Universitario 1 1 0 0 9 0 9 3
3 Mannucci 1 1 0 0 2 1 1 3
4 Melgar 1 1 0 0 2 1 1 3
5 Alianza Lima 1 1 0 0 1 0 1 3
6 UCV 1 0 1 0 1 1 0 1
7 Killas FC 2 0 1 1 1 3 -2 1
8 Biavo FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
9 Defensores del Ilucán 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 UNSAAC 1 0 0 1 1 2 -1 0
11 Flamengo 1 0 0 1 1 2 -1 0
12 Real Áncash 1 0 0 1 0 9 -9 0

Tabla de posiciones acumulada

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS
1 Universitario 12 11 1 0 55 2 53 34
2 Sporting Cristal 13 10 2 1 52 8 44 32
3 Alianza Lima 12 10 1 1 53 4 49 31
4 Melgar 12 5 4 3 19 19 0 19
5 Def. del Ilucán 12 4 4 4 16 33 -17 16
6 Mannucci 12 4 3 5 16 21 -5 15
7 FC Killas 13 4 2 7 13 32 -19 14
8 Biavo FC 12 3 4 5 24 22 2 13
9 Flamengo FBC 12 4 0 8 19 28 -9 12
10 Real Áncash 12 3 0 9 15 47 -32 9
11 UNSAAC 12 1 3 8 13 29 -16 6
12 César Vallejo 12 0 4 8 1 51 -50 4

