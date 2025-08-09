Volvió la Liga Femenina 2025 este sábado 9 de agosto y la tabla de posiciones del Torneo Clausura comenzó a moverse. En este certamen, los tres grandes del fútbol peruano, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, buscan insertarse en primeros lugares, aunque las ‘Leonas’ se van despuntando en lo más alto por la diferencia de goles a su favor. A continuación, repasa los partidos y resultados de esta jornada.
Tras el Torneo Apertura, es hora de conocer al segundo equipo ganador de la temporada. En la primera mitad, Alianza Lima se impuso en la final ante Universitario de Deportes. Por esta razón, los equipos evitarán una segunda coronación de las blanquiazules.
De acuerdo a la programación, las acciones iniciaron con el partido entre Sporting Cristal vs Killas FC (2-0) en La Florida. Posteriormente, un partidazo se vivió en Villa el Salvador, con el triunfo de Alianza Lima ante Carlos A. Mannucci (1-0). Más tarde, Melgar recibirá a Defensores del Ilucán en el CAR de Arequipa.
En lo que respecta al domingo 10, Real Áncash vs Flamengo FBC abrirán la jornada dominical con el buen marco que siempre regala el Estadio Rosas Pampa. A las 3 de la tarde dos partidos se jugarán en simultáneo, mientras Biavo FC recibirá a la UNSAAC en Huallaga y la Universidad César Vallejo será local, en Trujillo, frente a Universitario de Deportes.
Partidos de la fecha 2
|FECHA
|HORA
|PARTIDO
|ESTADIO
|9/8
|FINAL
|Sporting Cristal 2-0 FC Killas
|La Florida
|9/8
|FINAL
|Alianza Lima 1-0 Carlos A. Mannucci
|Hugo Sotil Yerén
|9/8
|3:15 p.m.
|Melgar vs Defensores del Ilucán
|CAR de FBC Melgar
|10/8
|12:30 p.m.
|Real Ancash vs Flamengo FBC
|Rosas Pampa
|10/8
|3:00 p.m.
|Biavo FC vs UNSAAC
|Adela Vargas Burgas
|10/8
|3:00 p.m.
|UCV vs Universitario
|César Acuña Peralta
Tabla de posiciones de Torneo Clausura
Tabla de posiciones acumulada
