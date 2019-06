Jean Deza se confiesa y habla de su buen momento en el fútbol peruano

Jean Deza ha cobrado protagonismo en el fútbol peruano. No solo por sus goles, sino también por el gran cambio que ha mostrado junto al elenco de UTC. El delantero peruano hizo un mea culpa, pero sabe que está a tiempo de encaminar su futuro profesional.

"Cometí errores, pensaba la vida de otra manera. Tengo 25 años, creo que pienso diferente y quiero seguir así. No es fácil, tuve muchos escándalos, muchos problemas. Es momento de madurar y crecer. Trato de limpiar mi imagen jugando, dedicándome a lo mío y siendo profesional", comentó Jean Deza, para Fox Sports Radio Perú.



Además, habló del quiebre en su carrera que lo hizo reflexionar. "Me quedé 16 meses sin jugar y creo que esa fue la situación más difícil en mi vida, no hacer lo que más te gusta. Gracias a mi madre, que me dio una segunda oportunidad, lo estoy haciendo", agregó.



Deza también habló de la Selección Peruana y del buen momento que atraviesan Andy Polo, Edison Flores, Renato Tapia y Wilder Cartagena, jugadores de su promoción con los que también jugó.



"Cuando los veo siento una alegría inmensa. Todos teníamos las condiciones para llegar a la Selección, unos lo aprovecharon más que otros e hicieron muchos sacrificios y ese es el resultado. Ellos fueron profesionales y eso hay que entenderlo. Ser profesional te lleva a ser cosas importantes y lograr objetivos positivos", sentenció.

