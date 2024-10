La incertidumbre que rodeaba la final del Torneo de Reservas 2024 entre Melgar y Universitario de Deportes finalmente ha llegado a su fin. Después de semanas de tensión y declaraciones controvertidas por parte del técnico del ‘Dominó’, Marco Valencia, el entrenador ha confirmado que su equipo sí se presentará a disputar el partido decisivo. El encuentro, que se jugará en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador este viernes 25 de octubre (02:00 p.m. / vía Nativa TV), había generado polémica debido a que Valencia consideraba que no se trataba de una cancha neutral, al estar ubicada en Lima, ciudad que favorece a los cremas. Sin embargo, tras una reunión con los jugadores de la reserva, el DT cambió de postura, priorizando la ilusión de los juveniles de pelear por el título.

Durante varias semanas, el propio Valencia fue quien encabezó la oposición a la elección de la sede, argumentando que Melgar es un equipo que juega en la altura de Arequipa, lo que representa una ventaja para su equipo y un terreno neutral sería lo más justo según el reglamento.

En diversas ruedas de prensa, reiteró su inconformidad e incluso llegó a amenazar con no presentar a su equipo para el partido. Pero este escenario cambió luego de una charla decisiva con los integrantes del equipo de reserva, quienes expresaron su deseo de disputar el partido a pesar de las condiciones que no consideraban justas.





La decisión final: los chicos quieren jugar





La mañana del martes 22 de octubre, Marco Valencia tuvo una reunión clave con los jóvenes del equipo de reserva, donde les consultó personalmente sobre su decisión de disputar o no la final. “Hoy día en la mañana fui al entrenamiento y estuve con los chicos de reserva, les mencioné que no iba a cortar la ilusión que tienen ellos, les pregunté a cada uno cuál era su decisión, el club me dijo que ellos iban a decir si iban a jugar o no. El 100% me dijo ‘no es justo, pero vamos a jugar’”, declaró en conferencia de prensa.

“Hemos estado dos años en semifinales, tenemos esta oportunidad y uno no puede quitarle esa ilusión a los chicos. Ojalá nos regalen un título para toda Arequipa”, agregó el entrenador al final del partido en que Melgar venció 1-0 a UTC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2024.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) también fue clara al respecto, enviando una carta a Melgar en la que se reafirmaba que el partido no cambiaría de sede. No obstante, se ofreció la posibilidad de disputarlo sin público, con el fin de que Universitario no se viera beneficiado por la localía. Con esta decisión, el camino quedó despejado para que la final se lleve a cabo.





Jefferson Cáceres, el refuerzo de Melgar para la final





En la misma conferencia, Marco Valencia reveló otra noticia importante de cara a la final: la inclusión del delantero Jefferson Cáceres, uno de los goleadores del primer equipo de Melgar, en el plantel de reserva para el partido contra Universitario. “Jefferson Cáceres se suma al grupo de reserva porque Abraham Aguinaga está un poco sentido. Nos va a acompañar en el partido del viernes y de ahí irá a Huancayo”, explicó el técnico, confirmando que el atacante de 22 años también estará disponible.

Cáceres, que ha sido una de las revelaciones de Melgar en la presente temporada, cuenta con ocho goles en la campaña, incluyendo tres dobletes. Su incorporación representa un gran refuerzo para el equipo de reserva en un duelo tan importante como la final del Torneo de Reservas. Además, Melgar no será el único equipo que aprovechará el talento de su primer equipo, ya que Universitario contará con la experiencia de Yuriel Celi.

La final entre Melgar y Universitario no solo definirá al campeón del Torneo de Reservas 2024, sino que también otorgará un premio adicional que ambos equipos anhelan: el representante peruano para la Copa Libertadores Sub 20, que se celebrará en Paraguay.





Jefferson Cáceres reforzará a Melgar en la final del Torneo de Reservas. (Sofascore)





