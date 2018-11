Las dos expulsiones parecen haber terminado con su paciencia. Hernán Torres , el director técnico de Melgar , puso, sorpresivamente, su cargo a disposición ayer por la noche, después del triunfo frente a Unión Comercio. El colombiano habló esta mañana con Depor.

"Anoche se lo manifesté al señor Gustavo Vivanco (Gerente de Melgar). Puse mi puesto a disposición, son cosas que se hablaron, que manifesté anoche en el camerino y las ratifiqué esta mañana", aseguró el DT.

"No quiero tocar el tema arbitral, pero lo único que pido es igualdad en la competencia. Acá nosotros nos matamos trabajando, luchando y fregando. La administración del club, el cuerpo técnico y los propietarios están haciendo esfuerzos mancomunados para conseguir los grandes objetivos, lo menos que podemos pedir es igualdad. Yo no pido que me regalen nada", dijo evidentemente fastidiado.

El técnico colombiano no pudo evitar hablar sobre las tarjetas que recibe su equipo fecha tras fecha. Son 36 amarillas y 9 rojas en las 13 fechas que van del Torneo Clasura.

"Miren la estadística, ¿cuántas amarillas tenemos? Un equipo que propone y juega al fútbol. No quiero hablar del tema pero ustedes lo pueden ver. Me han acogido muy bien, estoy feliz con los jugadores y administración, pero soy un hombre extranjero trabajando por mis objetivos y solo pido igualdad".

Más temprano por la mañana, Gustavo Vivanco afirmó que conversarán nuevamente con el colombiano, para hacerlo desistir en su decisión de dejar al equipo. Por el momento, Melgar sigue en la punta del Clausura y tiene casi asegurado su pase a la semifinal.

Por: Alan Mayta

