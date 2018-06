Cristian Ansaldi fue más mencionado por la foto en el jacuzzi junto a su pareja Lucila Ahumada que por su inclusión en la lista de 23 jugadores de la selección argentina para el Mundial Rusia 2018 . El futbolista del Torino quedó marcado por la publicación en su día libre. Y pese a que el capitán Javier Mascherano salió a respaldarlo públicamente, las críticas no pararon de caer sobre el jugador.

Por eso, el lateral izquierdo tomó la palabra para poner un freno a las críticas. Fue a través de un mensaje directo a un hincha que, pese a haber prometido no insultarlo, le faltó el respeto: “Tienes que mostrar otra imagen, millones se mueren porque ganemos la Copa. Ponte a concentrar, a pensar que no vas a dejar pasar a un español, alemán, brasilero. No voy a insultarte, pero ponte las pilas p… de m…”.

En un mensaje breve, Cristian Ansaldi le respondió los agravios con mucha altura: "Dios te bendiga hermano, es triste ver cómo no tienen vida. Pero bueno, para eso estamos acá, para dejar todo por cada uno de ustedes. Ojalá Dios nos ayude a lograrlo. Por nosotros y por todos ustedes".

En su día libre, el lateral izquierdo publicó, además de la foto en el jacuzzi con su pareja, un video de sus hijos andando en bicicleta, con el título: "Día libre, disfrutando de la familia... gracias Dios por este pequeño tiempo juntos". Previamente había subido una foto de una cena junto con su familia y amigos.