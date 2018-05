El futbolista argentino Lucas Biglia volvió a jugar el domingo para el AC Milan luego de tres semanas fuera de las canchas por una lesión en la espalda, pero tuvo que ser reemplazado después que su compatriota Alejandro "Papu" Gómez , del Atalanta, lo golpeara en esa misma zona.

El volante argentino quedó fuera de la lista de 35 jugadores, que se reducirá a 23 y quedó sin opciones de participar del Mundial Rusia 2018 ; sin embargo, sigue en boca de todos tras provocar la lesión de Biglia .

"La estoy pasando como el orto por lo de Lucas. Cualquiera sale a decir que uno es mala leche y escucho barbaridades, pero ya estoy acostumbrado. Yo soy un tipo bastante inteligente, tengo 30 años, ya sé cómo se maneja la Argentina y que buscan polémica todo el tiempo", explicó en diálogo con TyC Sports.

Biglia sufrió una lesión el 22 de abril. El domingo, saltó a buscar una pelota cerca del área de su equipo a los 36 minutos del primer tiempo y Gómez le dio un rodillazo en la espalda, una jugada muy similar a la que se produjo cuando se lesionó la primera vez.



"Estoy más triste por esto que por haber quedado afuera de la lista para el Mundial porque la atención se la lleva todo esto. Mis amigos y mi familia me mandan memes, capturas de pantalla y la atención se lo lleva todo eso y no estar triste por haber quedado afuera del Mundial ", añadió.

"Estaba recontra ilusionado. Fui titular contra Perú, casi soy titular en Ecuador, yo me sentía parte y me sentía importante y lo veo de afuera y estoy muy triste. Entonces me parece una estupidez que me estén matando por esta jugada. Gracias a Dios no le pasó nada a Lucas y yo estoy recontra triste, es obvio que estoy mal por la lista", finalizó.