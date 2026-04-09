A pocos meses de que inicie el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA afina los detalles y, tras la confirmación de las selecciones participantes, llegó el momento para los árbitros y jueces asistentes que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en la competición más importante de este deporte.

Nuestro país, pese a no clasificar, estará representado en la justa mundialista por dos árbitros nacionales. Kevin Ortega asistirá como juez principal, mientras que Michael Orué hará lo propio como juez de línea.

Cabe mencionar que ambos jueces estuvieron presentes en el último Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, fueron designados junto al árbitro asistente Jesús Sánchez, quien no ingresó en la nueva nómina para este torneo.

En el caso de Ortega, si bien ha tenido incluso alguna sanción por un polémico fallo arbitral, tiene una excelente consideración por parte de Conmebol y FIFA, por lo que ha sido considerado en las competencias de mayor jerarquía en los últimos años.

Árbitros de Conmebol para el Mundial

Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello (Argentina); Raphael Claus, Wilton Sampaio y Ramon Abatti (Brasil); Cristian Garay (Chile); Juan Gabriel Benítez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay) y Jesús Valenzuela (Venezuela).

Kevin Ortega es juez FIFA desde el año 2019. (Foto: Conmebol)

Nuevo formato del Mundial





Doce Grupos y Tres Partidos Garantizados

Cada una de las 48 selecciones juega tres partidos en su grupo. El formato mantiene el todos contra todos a una vuelta, con los puntos habituales (tres por victoria, uno por empate). Las dos últimas jornadas de cada grupo se disputan el mismo día y a la misma hora para evitar cálculos entre equipos.

Avanzan los dos primeros de cada grupo, más los ocho mejores terceros. De 48 selecciones, 32 pasan a la fase eliminatoria. En el formato anterior, solo la mitad sobrevivía.

Lo que no se ve tanto es el efecto en la última jornada. Un equipo que termine tercero con cuatro puntos podría avanzar, mientras que otro tercero con tres se queda fuera. La diferencia de goles va a definir eliminaciones con más frecuencia que en ediciones previas.

Cómo Clasifican los Mejores Terceros

El mecanismo para ordenar a los 12 terceros y seleccionar a los ocho mejores sigue una jerarquía de desempate.

El sistema de Fair Play penaliza cada amarilla con un punto negativo, una roja directa con cuatro y una doble amarilla con tres.

Si dos terceros empatan en puntos, diferencia de goles y goles a favor, la disciplina define quién sigue y quién se va a casa. El sorteo solo entra como último recurso, algo que la FIFA ha evitado históricamente.

Dieciseisavos de Final y Ruta al Título

Aquí está la novedad grande. Los dieciseisavos de final son una ronda completa con 16 partidos de eliminación directa que no existía antes de esta edición. Los cruces están predeterminados por la FIFA según la posición de cada selección en su grupo.

Primeros de grupo se enfrentan a terceros o segundos de otros sectores. Los segundos también pueden cruzarse entre sí, algo que no ocurría en ningún Mundial anterior. El cuadro ya publicado establece las combinaciones exactas dependiendo de qué terceros clasifiquen.

Desde esa ronda, el camino sigue con octavos, cuartos, semifinales y la final prevista para el 19 de julio en Nueva Jersey. El equipo que llegue hasta ahí tendrá que jugar ocho partidos, uno más que en las últimas siete ediciones.

Calendario de 39 Días y Seis Partidos Diarios

La fase de grupos arranca el 11 de junio y la última jornada se juega el 26 de junio. En los primeros días del torneo, el calendario programa hasta seis encuentros por jornada, algo que no tiene precedente en ningún Mundial.

La fase eliminatoria comienza el 28 de junio con los dieciseisavos. Los octavos van del 4 al 7 de julio. Cuartos, del 9 al 10. Las semifinales se juegan el 14 y 15 de julio. La final cierra todo el 19.

Son 39 días de competición, una semana más que en ediciones recientes. El periodo de liberación de jugadores empieza el 25 de mayo, lo que reduce el tiempo de preparación para los seleccionadores. Si tu equipo favorito tiene un director técnico que necesita semanas de trabajo táctico, esa ventana se encoge.

Los 104 partidos repartidos en 16 sedes suponen un promedio de 6.5 encuentros por estadio. Hay trayectos largos entre algunas sedes, y la logística de desplazamiento va a pesar. Ninguna selección repetirá necesariamente sede en la fase de grupos, lo que obliga a planificar tres concentraciones distintas en tres ciudades diferentes en diez días.

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