El último viernes marcó un antes y un después en la estructura organizativa de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). En un giro inesperado, se confirmó que Juan Carlos Oblitas no continuará como director general de fútbol, una posición clave desde la cual había trabajado estrechamente con la Selección Peruana en años recientes. La salida de Oblitas no fue el único movimiento trascendental. Durante la misma jornada, se desarrolló una reunión de la Junta Directiva, en la que se oficializó la incorporación de tres nuevos integrantes. Este hecho devuelve al Directorio de la FPF a su estructura completa de once miembros, después de haber atravesado una serie de renuncias ligadas al caso de ‘Los Galácticos’.

Los nuevos miembros que se integraron al Directorio son Freddy Ames, presidente del Deportivo Coopsol (Liga 2); Claudio Limaylla, presidente de la Asociación Deportiva Tarma (Liga 1); y Gabriela Moreno, árbitra FIFA y representante del gremio arbitral.

Estas incorporaciones se realizaron con el objetivo de suplir las vacantes dejadas por Gisella Mandriotti (Cantolao), Raúl Bao (San Martín) y Juan Enrique Dupuy (representante de la Asociación de Futbolistas), quienes dimitieron tras el escándalo del caso ‘Los Galácticos’, que implicó la detención preliminar de Agustín Lozano, presidente de la FPF, junto a otros dirigentes.

La presencia de Gabriela Moreno en la Junta cumple con el artículo 36 de los Estatutos de la FPF, que establece que al menos uno de los miembros del Directorio debe ser mujer. Como árbitra FIFA en actividad, su incorporación también despierta interrogantes sobre el alcance de las reglas estatutarias, dado que estas no prohíben explícitamente la participación de árbitros en funciones, aunque sí restringen a futbolistas activos.

Con las recientes incorporaciones, el Directorio de la FPF queda conformado de la siguiente manera:

Presidente : Agustín Lozano (FPF).

: Agustín Lozano (FPF). Primer vicepresidente : Arturo Ríos (Atlético Grau).

: Arturo Ríos (Atlético Grau). Segundo vicepresidente : Luis Duarte (Liga Departamental de Áncash).

: Luis Duarte (Liga Departamental de Áncash). Miembros: Osías Ramírez (UTC), Víctor Bellido (Ayacucho FC), Raúl Lozano (Carlos Mannucci), José Carlos Isla (Juan Aurich), Genaro Miñán (Liga Departamental de Tumbes), Freddy Ames, Claudio Limaylla y Gabriela Moreno.

Este nuevo grupo no solo busca estabilizar la gestión de la FPF, sino también enfrentar los retos inmediatos del fútbol peruano, tanto a nivel local como internacional, en un contexto marcado por la necesidad de recuperar la confianza de los aficionados y de los clubes.

La salida de Juan Carlos Oblitas

Según el comunicado emitido por la FPF, esta decisión forma parte de un plan de reestructuración y modernización de la institución, que apunta a fortalecer todos sus estamentos para afrontar los desafíos venideros. La salida de Oblitas deja muchas interrogantes sobre el rumbo que tomará el fútbol peruano. Bajo su dirección, se implementaron mejoras en infraestructura, se promovió el trabajo en categorías menores y se buscó consolidar una identidad futbolística que permitió resultados notables en competiciones internacionales.

Sin embargo, la FPF ha decidido iniciar un nuevo ciclo. “En los próximos días se anunciará a su reemplazante”, indica el comunicado, dejando en el aire quién asumirá la responsabilidad de continuar con los proyectos que Oblitas lideraba.

Juan Carlos Oblitas no continuará en la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Difusión)





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.