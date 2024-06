Jefferson Farfán y Roberto Guizasola dieron la bienvenida a Diego Penny en una nueva edición del podcast Enfocados, donde el invitado disfrutó de una charla amena con los otros dos exfutbolistas, recordando anécdotas de la carrera del arquero. Sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue cuando se mencionó la vez que el guardameta ganó una apuesta a Paolo Guerrero, la cual incluía un carro como premio. Este asunto, todavía pendiente entre ambos jugadores, fue revivido en la reciente conversación.

El actual portero del Deportivo Garcilaso, recordó el título que ganó en 2011 con Juan Aurich ante Alianza Lima. Durante la charla, mencionó que él mismo había prometido que detendría dos remates en la tanda de penales en el Estadio Nacional, en el duelo de definición, pacto que cumplió y que fue crucial para que el ‘Ciclón del Norte’ obtuviera su primera corona en el fútbol nacional.

“¿Roberto, te acuerdas de la final? ¿Le ganamos a Alianza, te acuerdas?”, manifestó Diego. A lo que ‘Cucurucho’ respondió: “La verdad que, hermano, te voy a decir la verdad, cuando llegamos a los penales, hasta el día de hoy recuerdo lo que dijo DIego: ‘hoy es mi día’. La gente no confiaba en Diego, él lo dijo en el medio en la final... y tapó”.

En este contexto, Farfán comentó que Penny era muy hábil en los penaltis, como lo demostraba en los entrenamientos que tenían con la Selección; sin embargo, no lograba replicarlo en los compromisos oficiales. Ante las risas de los participantes, el ‘Flaco’ pasó a compartir una anécdota que lo vincula con Guerrero.

“Una vez en la Videna entrenando, a Paolo apostamos el tenía un carro, yo tambien tenía mi carro, pero apostamos el carro. Le gané”, desveló Diego. El jugador de ‘Garci’ mencionó que el trato fue hace 10 años y que aún no ha recibido el auto, esperando que el delantero lo pague o al menos se lo preste.

“La vez pasada, Guerrero me escribe porque le mandé una foto en Trujillo. Le mando un selfie, con Paolo ahí atrás con su sonrisa, y se molesta conmigo y me dice: ‘¿Tú qué estás hablando?’. Le respondo: ‘Tú eres un ídolo del fútbol peruano, no te puedes estar molestando por esas cosas. Me debes el carro todavía’. Y dice que me lo va a pagar. No sé, voy a esperar. Aunque sea una semana, que me lo preste una semana, que me lo preste una semanita”, concluyó Penny.





El presente de Diego Penny

Tras su paso por Alianza Atlético en la temporada 2022, Diego Penny fichó por el recién ascendido Deportivo Garcilaso en el 2023, donde continúa hasta la actualidad. En lo que va de la presente campaña de la Liga 1, el ‘Flaco’ ha disputado 16 compromisos, 11 por el torneo local y cinco por la Copa Sudamericana, encajando 21 goles y solo dejando su portería en cero en cinco oportunidades. Un detalle no menor es que en este curso, fue expulsado en tres ocasiones en el campeonato nacional.

Diego Penny es el actual portero de Deportivo Garclaso. (@dep_garcialso)





