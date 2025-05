El último jueves 8 de mayo, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue elegido como el nuevo papa de la Iglesia Católica, tomando el nombre de Papa León XIV generando mucha repercusión en el Perú. Y es que en su etapa pastoral, el ahora santo padre vivió gran parte de su vida en nuestro país, incluso adoptando la nacionalidad, además de ser obispo de Chiclayo. En medio de todo esto, no podían faltar las dudas respecto a su hinchaje en el fútbol.

En redes sociales comenzaron a especular sobre su hinchaje por Alianza Lima, dado el estrecho vínculo de este club con la religión. Sin embargo, no había una versión oficial que lo confirmara. Así pues, este viernes, en una entrevista con Canal N, Sor Margarita Flores, amiga que lo acompañó en su servicio pastoral, habló sobre este comentado tema.

“Como todo ser humando, sencillo. Gustaba de la comida norteña, se acostumbró a las costumbres de Chiclayo, a los platos típicos, la comida, el ceviche. Nunca decía que no cuando le ofrecían, por eso se ganó el cariño del pueblo. Tenemos un papa que vivió todas sus etapas”, inició la religiosa, recordando la personalidad del ahora Papa León XIV.

Así pues, Sor Margarita Flores recordó que en su etapa de obispo, Robert Prevost estuvo muy apegado a los deportes, ya que acostumbraba mucho salir a caminar como parte de su actividad física. Además, reveló que el padre Fidel, su mano derecha en el Perú, le comentó que era hincha del cuadro de La Victoria.

“Es más, es deportista, le gustaba caminar mucho y nos dio muchas enseñanzas. Yo me he enterado que es hincha de Alianza, no le escuché hablar, pero el padre Fidel sí, porque él era como su mano derecha y lo acompañaba en todo”, explicó.

El padre Fidel es periodista titulado, por lo que era abierto a conversar con el estadounidense de todo tipo de temas, incluyendo el fútbol. “Él es periodista titulado, lo acompañaba en sus viajes y podía escuchar hablar de fútbol, como hablar de Dios. Como hincha, seguramente tendrá la camiseta (de Alianza Lima)”, agregó la religiosa.

Por otra parte, ayer, el periodista Osler Lescano, corresponsal de Chiclayo, habló sobre este tema que venía circulando en redes sociales y fue uno de los primeros en mencionar a Alianza Lima como el club del cual es hincha el Papa León XIV. Esto, como era de esperarse, generó mucho entusiasmo en los fanáticos del cuadro íntimo.

“Es cercano a las juventudes, es cercano a las parroquias, es cercano a las mujeres y es cercano al deporte también. Él tiene una inclinación al Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden San Agustín. Ya imaginarán la algarabía que se está viviendo en este momento”, mencionó en TV Perú.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de su última derrota por 2-0 ante Sao Paulo por la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando viste a Atlético Grau, en el compromiso correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 10 de mayo desde las 3:30 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

