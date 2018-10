Perú vs. Chile: "El equipo de Ricardo Gareca se acostumbró a ganar", afirmó Gary Medel

Pocos pueden dudar del compromiso que tiene Gary Medel con la selección chilena. El 'Pitbull' es uno de sus referentes y ha enfrentado a Perú en diversas ocasiones. Eso, justamente, le ha hecho ver a la 'bicolor' en sus mejores, y también peores, momentos.

Por ello, el volante del Besiktas turco solo tiene elogios para los cambios que ha llevado a cabo Ricardo Gareca dentro del equipo. Según él, "con trabajo y calladitos" se ha ganado el respeto que todos le tienen hoy en día.

"Perú es un gran equipo. Han cambiado bastante, al principio de las eliminatorias eran un rival distinto al que las terminó. Creo que sorprendieron bastante en estos últimos dos años", aseguró el ex jugador del Inter.

Medel también se refirió a las fortalezas peruanas, y aunque soltó algunos nombres de los que buscarán cuidarse, afirmó que "deben analizar a todo el equipo" y no a uno en particular.

"Se han acostumbrado a ganar y a ser positivos. Tienen jugadores altos y rápidos. El lateral derecho suyo ( Advíncula) es rapidísimo, y Cueva tiene una habilidad muy grande. Trataremos de manejarlos", finalizó el 'Pitbull'.

Gary Medel dijo que no hinchaba por Perú en el Mundial Rusia 2018. "La verdad que no. Yo solo hinchaba solamente por Chile. Si (Perú) ganaba me daba igual y si perdía me daba igual. No tengo nada en contra de ellos (Perú). No sé cómo explicarlo la verdad", respondió.

