Adrián Ugarriza fue ovacionado por hinchas de su nuevo equipo en Israel. (Video: @hbsfc)
Adrián Ugarriza fue ovacionado por hinchas de su nuevo equipo en Israel. (Video: @hbsfc)

Si hablamos de un lugar feliz para , seguramente tendríamos que mencionar Israel en estos momentos. No solo porque le fue bien como goleador del Kiryat Shmona, si no también por el buen recibimiento que ha tenido ahora en su nuevo equipos. El delantero nacional, aprovechó la ventana de medio año del mercado de oriente medio para ponerse una nueva camiseta, la del Hapoel Beer Sheva, vigente campeón de la . Si bien, aún no ha hecho su debut de manera oficial, unas imágenes se volvieron viral por el recibimiento de los hinchas en el Estadio Turner, donde fue ovacionado a ritmo de ‘olé olé olé’. Aún tendrá que esperar por sumar minutos, pero la afición ya lo elige como su próximo goleador estrella buscando el bicampeonato.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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