Si hablamos de un lugar feliz para Adrián Ugarriza, seguramente tendríamos que mencionar Israel en estos momentos. No solo porque le fue bien como goleador del Kiryat Shmona, si no también por el buen recibimiento que ha tenido ahora en su nuevo equipos. El delantero nacional, aprovechó la ventana de medio año del mercado de oriente medio para ponerse una nueva camiseta, la del Hapoel Beer Sheva, vigente campeón de la Premier League Israelí. Si bien, aún no ha hecho su debut de manera oficial, unas imágenes se volvieron viral por el recibimiento de los hinchas en el Estadio Turner, donde fue ovacionado a ritmo de ‘olé olé olé’. Aún tendrá que esperar por sumar minutos, pero la afición ya lo elige como su próximo goleador estrella buscando el bicampeonato.
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