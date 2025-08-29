A inicios del 2025, se hizo pública la razón por la que Alexander Callens se convirtió en baja para AEK Atenas. El defensa peruano y uno de los elementos claves en la Selección Peruana tuvo que paralizar sus actividades futbolísticas por una alteración cardiaca que le impedía seguir realizando múltiples esfuerzos físicos. Por lo pronto, no hay novedades de su regreso; sin embargo, desde club estarían planteando un nuevo panorama para su carrera profesional.

El 24 de noviembre de 2024 fue el último partido oficial de Alexander Callens con AEK Atenas. En un inicio pasó por una lesión; sin embargo, en medio de su regreso, se hizo visible el tema cardiaco. Ahora, desde el club, buscan seguir contando con el futbolista, aunque con otra función.

De acuerdo al periodista Gian Franco Zelaya, AEK está atento con la situación de Callens y, ante un posible retiro del fútbol, será considerado como uno de los scouts del club en todo Sudamérica. Además, podría ser uno de los encargados de captar talentos para el club griego.

Como se recuerda, esta situación se hizo pública y el futbolista se encargó de confirmarlo a través de redes sociales. Todo esto se dio en febrero, a puertas de una nueva fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, donde su nombre fue ausencia en la convocatoria de Óscar Ibáñez.

“Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones”, contó en Instagram.

Además, agregó su sentir por la situación y la imposibilidad de seguir desarrollándose de manera futbolística, teniendo en cuenta que era uno de los titulares en AEK Atenas: “Siento no poder ayudar en estos momentos al equipo pero seguiré apoyando en todo lo que esté en mi mano desde fuera”.

Por lo pronto, han pasado 274 días desde la última aparición de Alexander Callens en las canchas. Actualmente cuenta con contrato hasta junio del año 2026. En teoría, esta podría ser su última temporada con AEK Atenas; sin embargo, todo dependerá de su evolución y lo que decidan desde la institución.

Su llegada al club fue en setiembre de 2023, procedente de Girona. En primera instancia, arribo cómo préstamo, pero en julio 2024 se concretó su transferencia, tras una excelente participación en la Copa América. En total, sumó 32 partidos y marcó 2 goles.

