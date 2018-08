Alexander Callens recorrió las calles de New York y contó cómo es su vida en Estados Unidos

¿Sabía usted que a Alexander Callens le dicen 'Iron Man' en New York City? Sus compañeros lo ven parecido al Superhéroe y por eso lo vacilan rico. Él, obvio, no se incomoda con la tremenda 'chapa' que le pusieron.

"Me gusta, ¿a quien no le gustaría que le digan Iron Man? La historia llegó porque jugué todos los partidos en la temporada, fue muy gracioso. Me siento muy contento aquí, espero dejar muy en alto el nombre de la ciudad", dijo Callens en una entrevista para el a´rea de prensa de su club.

Asimismo, el ex jugador de Sport Boys reveló un poco sobre cómo es su vida en la gigantesca ciudad norteamericana y qué le gusta hacer cuando tiene tiempo libre.

"New York tiene algo que atrae. En mis días libres salgo a hacer un paseo, encontrar lugares nuevos es mi pasatiempo. Me gustan las figuras de Marvel, los dibujos, me gusta coleccionar. Para pasar el rato me gustan los videojuegos, jugamos mucho en el equipo y eso nos distrae", concluyó.

Alexander Callens se ha consolidado en el New York City y es fijo en un equipo que tiene como compañero a figuras de la talla del español David Villa.