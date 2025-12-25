Pese a sus 24 años, el futbolista peruano Alfonso Barco decidió acabar su corta travesía en uno de los clubes más grandes de Ecuador: Emelec. El mediocampista reveló en una reciente entrevista la sorprendente razón por la que no seguirá vistiendo la camiseta eléctrica.

Esto, considerando que, desde su incorporación a mediados de la temporada 2025, entró en la consideración del cuerpo técnico, e incluso fue titular en una importante cantidad de partidos. Fue compañero del también peruano Christian Cueva, quien tampoco seguirá en la institución.

“Rescindí mi contrato con Emelec. Creo que se han podido enterar de los problemas que atraviesa el club. A mí me sorprendió, porque es una institución muy linda, con una hinchada de mucho arraigo”, dijo en declaraciones a Exitosa.

“Sin embargo, a nivel institucional tiene muchos problemas, y consideré que lo mejor era salir para poder seguir creciendo”, añadió Barco.

Quiere seguir en el extranjero

Por otro lado, el también seleccionado nacional se refirió a lo que busca para continuar su carrera deportiva en el 2026, y dejó en claro que su intención es seguir en el extranjero.

“Seguramente continuaré en el extranjero. No tengo nada cerrado, pero ojalá antes de que termine el año se concrete algo. Estoy esperando que aparezca una buena oportunidad para seguir creciendo”, reveló.

Alfonso Barco jugó con Emelec 26 partidos y anotó dos goles.

Cabe mencionar que en otra entrevista, brindada en los últimos días, prácticamente descartó un regreso a Universitario, pues su padre, Álvaro Barco, se desempeña como Director Deportivo.

“Al estar mi papá dentro del club creo que no sería muy ético para él y para mí, fue diferente en la San Martín. Para mí es más favorable poder seguir creciendo en el extranjero”, apuntó el aquel momento.

TE PUEDE INTERESAR