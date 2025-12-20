A fin de año, cuando uno hace el balance del rendimiento de la temporada de Alianza Lima, mucho se habla de un punto de inflexión que cambió el rumbo de la historia en este 2025, y es la salida de Erick Noriega. El futbolista que se desempeñaba hasta en dos posiciones, llamó la atención de un equipo brasileño y no dudó en escalar un paso más en su carrera. Pero dicho traspaso a Gremio, tuvo otro protagonista más que funcionó como nexo para que lo que era un rumor, se vuelva posteriormente realidad.

Ese protagonista, por supuesto, fue Hernán Barcos, que ya había marcado un importante pasado en el mismo equipo, al punto de ser referente y muy bien recordado por los hinchas de la ‘tricolor’. Fue a él, a quien recurrieron los dirigentes de la escuadra brasileña para escuchar referencias del zaguero.

“Hernán tuvo mucho que ver en mi traspaso hacia Gremio, él habló con ellos. Le preguntaron como era yo como persona, me ayudo mucho en ese momento. Me aconsejó muchos obre cómo era el club y cómo era la ciudad”, confesó en una reciente entrevista con L1 Max.

Erick Noriega. (Foto: Gremio)

Pero la salida rumbo a Porto Alegre no fue del todo feliz, si no que trajo muchos sentimientos encontrados para el peruano-japonés. Porque si bien representaba una gran chance de seguir su carrera profesional, también sintió una pesadez por dejar al equipo de sus amores en un momento tan trascendental.

“En su momento fue muy complicado, se venían partidos muy difíciles para Alianza. Para mí como jugador profesional también era importante, porque eran oportunidades para seguir mostrándome. Ya tenía un contrato en la mano con Gremio, incluso pedí para jugar esos últimos partidos con Alianza”, indicó.

En la misma línea, también añadió: “Me fui un poco triste, pero al mismo tiempo muy alegre por dar un paso grande en mi carrera. No fue complicado tomar la decisión, porque era una oportunidad que no podía desaprovechar, pero si pensé en que quizá pudo haber sido un poco después”.

Por supuesto, no fue ajeno a todo lo que pasó después, las victorias las celebró a la distancia y las derrotas también las sintió como suyas. Pero el capítulo que más lo entristeció, ya en el último tramo del año, fue la partida de quien justamente lo ayudó a llegar a Gremio.

La salida de Hernán Barcos lo tomó por sorpresa, pero reconoció que dichos cambios podrían suceder en el mundo del fútbol. “Para mí es ídolo, me entristeció que se vaya. Pero son cosas de fútbol, son cosas que pasan. Era un símbolo, pero yo estoy seguro que va a seguir jugando”, añadió.

Hernán Barcos. (Foto: GEC)

¿Qué lesión tiene Erick Noriega?

En el partido de Gremio frente a Botafogo, una vez más Erick Noriega fue titular para el importante encuentro, pero fue en el minuto 70, en la disputa de un balón aéreo, cuando pisó mal al aterrizar del salto y debió abandonar el campo con evidentes gestos de dolor para ser sustituido.

Posterior a ello, se conoció que el peruano sufrió una rotura de dos ligamentos del tobillo izquierdo, lo que supuso que se tardaría alrededor de 6 meses para volver, pero después de algunos análisis tuvo un pronóstico más positivo. “Gracias a Dios no fue una lesión tan grave, al principio pensaba que me iba a tener que operar, pero después de los exámenes salió que la recuperación será más rápida de lo que pensábamos”, concluyó.

