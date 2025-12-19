La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes sigue generando ecos en el fútbol peruano. El técnico uruguayo, artífice de los últimos éxitos cremas, decidió romper el silencio para explicar los pormenores de una desvinculación que tomó por sorpresa a muchos hinchas, pero que respondió a una serie de dudas que se generó en las últimas fechas de la Liga 1. Lejos del discurso protocolar y políticamente correcto, el estratega se mostró dolido y sincero respecto a cómo se gestó el fin de su ciclo en el banquillo merengue, dejando en claro que su intención siempre fue continuar.

El estratega uruguayo rompió su silencio tras su abrupta salida de Ate y no se guardó nada. Entre confesiones sobre el verdadero motivo de su adiós y mensajes a la nueva administración, el ‘Nono’ reveló el dolor profundo que siente por un sueño frustrado que ya no podrá cumplir.

Sobre la decisión final, Fossati fue claro al señalar que fue la administración la que optó por cortar el proceso, basándose en argumentos que él respeta pero que tienen un trasfondo complejo. “Las autoridades entendieron que es mejor para el club cambiar el cuerpo técnico y es un derecho total que tienen”, comentó en entrevista con Doble Punta.

Sin embargo, reveló que la justificación que recibió de Franco Velazco fue un supuesto “desgaste institucional”, un término que el técnico interpreta como una consecuencia directa de su nivel de exigencia interna. El uruguayo profundizó en este punto, sugiriendo que su forma de trabajar incomodó a ciertos sectores de la institución.

Jorge Fossati ganó el título nacional con Universitario en 2023 y lo volvió a hacer en el 2025. (Foto: Universitario)

“Él se refiere a cosas que yo he reclamado... y que pueden tocar sensibilidades de funcionarios del club que dirigen otras áreas”, explicó sin dar nombres propios. Fossati reconoció su lugar como “empleado”, pero lamentó que su intención de elevar los estándares en todas las áreas haya sido el detonante para que algunos decidieran que su ciclo no daba para más.

Fiel a su estilo frontal, el ‘Nono’ hizo un mea culpa cargado de ironía sobre su comportamiento puertas adentro. “Cometí el error de expresarme en donde creo yo que me correspondía (a la interna), pero eso parece que cayó mal”, confesó. El técnico aseguró que su naturaleza no le permite ser pasivo ante lo que considera incorrecto o mejorable: “Me podría haber quedado arriba del muro, pero no sirvo para ser así”, sentenció.

Jorge Fossati volvió el 2025 a Universitario. (Foto: Lenin Tadeo / GEC)

Su sueño era el tetracampeonato

El sentimiento más fuerte que embarga al entrenador es la frustración deportiva de no poder completar la gesta histórica. Con una frase contundente, resumió su estado de ánimo actual: “Me jode no ser partícipe del próximo año”. Fossati admitió que se había contagiado del sueño colectivo de la tribuna, teniendo “la misma ilusión que el hincha de un tetracampeonato y de una participación internacional”, objetivos que ahora tendrá que ver desde la distancia.

Pese al trago amargo de la despedida, se dio tiempo para elogiar la evolución de sus pupilos, destacando nombres propios que quedan como legado. “De todos los que tuve ahí, Álex (Valera) es el que más ha madurado... me parece que ha mejorado mucho desde que lo conocí”, afirmó con orgullo. Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para Jairo Concha, a quien vio “seguir creciendo con más confianza”, dejando un plantel potenciado para quien tome la posta técnica.

Finalmente, Fossati cerró su intervención deseando lo mejor a la institución, poniendo al escudo por encima de las personas y de su propio dolor. “Me duele no estar peleándola ahí con todos ustedes en el 2026, pero Universitario es más grande que cualquiera de nosotros”, reflexionó. Se mostró optimista con el futuro del equipo, asegurando que “van a elegir a un buen entrenador, según lo que he estado leyendo” y que al grupo “no tendría por qué irles mal”.

