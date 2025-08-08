En un momento en el que buscaba volver a consolidarse como pieza clave en el Corinthians, André Carrillo ha recibido el golpe más duro de la temporada. El extremo peruano, que venía sumando minutos importantes y protagonizando jugadas decisivas, sufrió una lesión de tal magnitud que no solo lo alejará de las canchas por un tiempo prolongado, sino que también le impedirá volver a vestir la camiseta del ‘Timao’ en lo que resta del 2025. La noticia, confirmada desde Brasil, genera preocupación tanto en Brasil como en la Selección Peruana.

El contratiempo se produjo durante el duelo ante Palmeiras por la Copa de Brasil, en el que el ‘Timao’ consiguió una valiosa victoria por 2-0. La ‘Culebra’ no pudo completar el partido luego de un fuerte choque con Agustín Giay, defensor del ‘Verdao’, que lo obligó a abandonar el campo en camilla.

Horas más tarde, la institución paulista emitió un comunicado en el que precisó que el atacante nacional sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, la cual requerirá intervención quirúrgica. Esta operación se realizará en los próximos días y marcará el inicio de un largo proceso de recuperación, en un inicio no se conocía la fecha estimada de su regreso.

André Carrillo llega con una lesión que le impidió jugar en Corinthians (Foto: GEC)

Sin embargo, el tiempo estimado para volver a competir será de más de cuatro meses, por lo que su participación en el Brasileirao y cualquier otra competencia de 2025 queda descartada. La comunicación fue informada a través de las redes sociales por diversos medios brasileños.

“André Carrillo sufrió una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y será sometido a cirugía. La recuperación estimada superará los cuatro meses”, se detalla en el informe, que además resaltó la ausencia que dejará el peruano en el plantel.

La jugada que desencadenó la lesión se produjo en una disputa por el balón en campo rival. Carrillo cayó con todo el peso sobre su pierna izquierda, lo que provocó la torsión inmediata del tobillo. Las imágenes reflejaron la incomodidad y el dolor que sintió el futbolista, quien fue atendido por varios minutos antes de ser retirado.

Sportv confirmó la duración de la recuperación de André Carrillo. (Foto: Captura X)

Más allá del impacto, esta situación abre interrogantes sobre el futuro inmediato del jugador de 33 años. Su contrato con Corinthians se extiende hasta mediados del próximo año y, aunque su recuperación estará supervisada por el club, no se descarta que deba replantear su continuidad en el fútbol brasileño.

No será convocado para setiembre

Sabiendo que la recuperación tomará al menos cuatro meses, la lesión que sufrió Carrillo lo aleja de la convocatoria en la Selección Peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias al Mundial 2026. La ‘Culebra’ fue uno de los habituales elegidos por Óscar Ibáñez.

Según pudo conocer Depor, la lista de la Bicolor se hará pública el próximo 24 de agosto, tras la realización del clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. En lo que respecta a los dos duelos de cierre del proceso de clasificación, serán ante Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de setiembre, respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR