El talento joven peruano sigue abriéndose paso en el competitivo fútbol europeo. La adaptación nunca es sencilla, pero los canteranos que dan el salto buscan consolidarse a base de esfuerzo. El último en dar un paso importante en esta travesía ha sido un atacante formado en Alianza Lima, quien recientemente cumplió el sueño de debutar en el primer equipo en Portugal, aunque sea en un amistoso en el Gil Vicente e incluso de anotar. Tras este hito, el jugador reflexionó sobre su presente y el club que lo formó.

Ese protagonista es Bassco Soyer, el delantero formado en Alianza Lima habló con Radio Ovación tras su reciente debut con el plantel principal, donde logró anotar su primer gol, pese a la derrota final ante el Olivierense. Este nuevo paso en su carrera lo llevó a analizar el proceso, sus metas y el fuerte lazo que aún lo une a Matute.

Pese a estar enfocado en su crecimiento en Portugal, Soyer no oculta el profundo cariño y la nostalgia que siente por el club que lo vio nacer. El jugador confesó que sigue muy pendiente de la actualidad ‘blanquiazul’ y que extraña el día a día en la que considera su casa.

Bassco Soyer ya había debutado en el Gil Vicente en partidos atrás. (Foto: José Varela)

“Extraño muchas cosas de Alianza, es mi casa y extraño absolutamente todo: el ambiente, a la gente, pero tenía que tomar otros rumbos, nuevos retos para crecer como futbolista”, declaró Soyer, reconociendo que la decisión de partir fue necesaria para su carrera.

El futbolista también explicó que sus primeros meses en el ‘Viejo Continente’ no fueron sencillos. El proceso de adaptación a un nuevo país, un nuevo idioma y un fútbol más físico requirió un esfuerzo extra, pero destacó el respaldo incondicional que recibió en su nuevo club.

“No fue fácil adaptarme, hubo muchos cambios, pero llegué a un club increíble que me recibió con los brazos abiertos. Desde el primer momento tuve la confianza de todos y estamos teniendo una gran temporada”, señaló el atacante, orgulloso del presente de su equipo.

Finalmente, Soyer tuvo palabras especiales de aliento para dos jugadores que considera muy cercanos, ambos también formados en Alianza Lima y que, como él, están dando sus primeros pasos en el fútbol internacional o en la selección.

“Víctor Guzmán es como mi hermano… estoy feliz por él porque está en un gran equipo y es una gran persona. Cari es un gran jugador, le he dicho que no tiene techo y sé que la va a romper con la selección”, concluyó el delantero.

Bassco Soyer tiene 19 años de edad. (Foto: FPF)

¿Hubo acercamiento con la Selección Peruana?

A la distancia, Soyer no es ajeno a la actualidad de la ‘bicolor’. El atacante reveló que, si bien aún no es parte de una convocatoria, ya ha existido un primer contacto con el comando técnico de la Selección Peruana, aunque sin propuestas formales hasta el momento.

“Sí hubo comunicación conmigo desde la selección, mas nada formal. Pero yo estoy aquí apoyando a los que estén ahí, y cuando llegue mi momento, estaré preparado para eso”, sostuvo con convicción. Cabe resaltar que el delantero ha pertenecido a la ‘bicolor’ en sus divisiones menores.

