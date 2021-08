Luis Advíncula llegó cual ‘rayo’ a Argentina y ya jugó un partido oficial contra el eterno rival de Boca Juniors: River Plate. La predisposición que mostró el defensa peruano desde su arribo fue bien vista por los hinchas, a quienes les dedicó un mensaje, tras un recorrido por la Bombonera.

“Para los hinchas, darles las gracias porque recibí muchas muestras de cariño y apoyo. Simplemente agradecerles y decirles que voy a dar todo por ellos”, manifestó el lateral derecho de la Selección Peruana, en una entrevista para el canal del club en sus redes sociales. Además, aclaró el punto sobre el retraso de su fichaje al elenco ‘Xeneize’, con la mala fortuna de no haber podido estar en el partido de la Copa Libertadores, que significó la eliminación de los de Russo.

En ese sentido, sostuvo que “es un sueño estar aquí”; no obstante, “se dijo que no quería venir pero yo no tenía cómo, uno siempre quiere venir a un club como éste. Estoy muy contento de estar en Boca. Siempre quise estar aquí”. El peruano recibió un recorrido especial por el templo Azul y Oro, lo que le trajo a colación más de un recuerdo, cuando vestía la camiseta de la ‘Sele’.

Con cada paso dentro de las instalaciones, no pudo evitar acordarse aquel duelo de Perú y Argentina, en la recta final de las Eliminatorias a Rusia 2018. Aquella vez “me ha tocado venir acá con hinchada en contra y lo sentí espectacular, no me quiero ni imaginar cuando sea con la hinchada a favor”.

Incluso, en su paso por los camerinos confesó que “mi único ritual es apagar el teléfono ni bien entro [al vestuario], es lo único que hago siempre”. Eso sí, cuando le toque jugar “me imagino corriendo aquí y marcando un gol, sería lo más bonito que me pudiera pasar”.

Luis Advíncula debutó con la camiseta de Boca Juniors frente a River Plate, por la Copa Argentina. Si bien al término de dicho partido el defensa nacional terminó “un poquito cansado”, debido a que llegaba de sus vacaciones, su esfuerzo fue compensado al “arrancar justo con River y dejarlo afuera”. Este domingo se encuentra en lista para el duelo frente a Argentinos Juniors.





