Luis Advíncula cerró el 2023 como uno de los mejores elementos de Boca Juniors. Si bien el título de la Copa Libertadores le fue esquivo, fue goleador con el cuadro xeneize en este certamen. No cabe duda que la huella que dejó el defensa peruano sigue siendo importante en el club, por lo que, cuando llegó una oferta por él de Botafogo, automáticamente la institución argentina optó por desestimarla. ¿Qué llevó a que Advíncula sea hoy un referente en Boca?

Para José Basualdo, ídolo del elenco azul y oro, la identificación con el ‘Rayo fue gradual. “Advíncula fue de menor a mayor. Entendió el mundo Boca, lo que hay que hacer y creo que lo hizo a la perfección. Sacrificio, entrega, aportó con algunos goles importantes y eso, al día de hoy, la gente lo reconoce, por eso es un modelo en Boca -bien merecido-”, señaló para el canal de YouTube AquiTVO.

“Me pongo muy contento con él, porque es muy difícil que un extranjero se adapte rápido -a pesar de ya está hace buen tiempo- al Mundo Boca y llegue a ser un ídolo”, subrayó el estratega argentino, quien tuvo también un paso por Universitario de Deportes 2005, dirigiendo el primer equipo. Precisamente, por ese conocimiento del fútbol sudamericano, hizo una afirmación contundente.

Y es que, dado el presente de Advíncula, tanto en Boca Juniors como en la Selección Peruana, Basualdo estimó que es un referente del continente. “En este momento, viendo toda la Copa Libertadores, así como la Sudamericana -uno que tiene la oportunidad de ver-, para mí es el mejor lateral derecho de América”, sentenció.

El caso de Carlos Zambrano

Si bien el ‘Rayo’ logró ganarse el cariño de la afición, con Carlos Zambrano no pasó lo mismo. El defensa nacional tuvo oportunidades para aumir un rol más protagónico en el cuadro xeneize, pero no bastantaron, según expresó Basualdo. “A veces, hay jugadores que se llegan a adaptar y otros no. Yo creo que Zambrano nunca pudo meterse, no pudo acoplarse”, señaló.

Asimismo, agregó que “tuvo buenos partidos, pero no tanto como para afianzarse como titular. Hubo muchos idas y vueltas, más las lesiones, al final le pasaron la cuenta”. ¿Por qué no llegó a ganarse un lugar definitivo en el once del club argentino? De acuerdo con el extécnico ‘crema’, la respuesta puede estar en el jugador, más que en su técnica de juego.

“Tal vez la personalidad de él no da para la presión que se ejerce en Boca. Sí gusta en la selección, sí gusta en otro equipo, pero Boca a veces te consume eso, porque es grande lo que hay alrededor de este club. Tú sales a la calle, a cualquier lugar, y Boca es tema de conversación. Creo que la presión externa no la supo manejar”, concluyó.

La temporada 2023 de Advíncula en Boca Juniors

Si bien la temporada de Boca Juniors no fue la esperada, Luis Advíncula fue de los más regulares del plantel y a lo largo del 2023 tuvo varios pasajes de grandes actuaciones, tanto jugando de lateral como extremo, una posición que lo acercó más al gol de la mano de Jorge Almirón.

Así pues, el peruano completó un total de 39 encuentros jugados –contabilizando todos los torneos disputados–, registrando cuatro goles y cuatro asistencias. Un dato no menor es que fue el goleador ‘Xeneize’ en la Copa Libertadores, ya que todos sus tantos los marcó en dicho torneo, incluyendo uno en la final frente a Fluminense.





