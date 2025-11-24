El presente de Boca Juniors es alentador. El ‘Xeneize’ viene de eliminar a Talleres en La Bombonera y avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura, pero en la dirigencia ya planifican el futuro próximo, con la mira puesta en el gran objetivo: el inicio de 2026 marcará su regreso a la Copa Libertadores. El presidente Juan Román Riquelme sabe que necesita incorporar refuerzos de jerarquía para alimentar el sueño de la ansiada séptima Libertadores para las vitrinas del club. Por ello, viene evaluando el mercado y apuntó la placa a una reciente figura del fútbol europeo: el italiano Marco Verratti podría llegar al equipo de Luis Advíncula.

‘Topo Gigio’ ya inició gestiones para el armado del plantel del próximo año, con un llamativo deseo que puso en marcha por estos dias: Marco Verratti, exmediocampista de la Selección de Italia. Además, fue compañero de Edinson Cavani, Leandro Paredes y Ander Herrera en PSG, donde se convirtió en uno de los símbolos. El volante abandonó el club parisino en 2023 y comenzó su periplo por Qatar, donde jugó dos años en Al Arabi y recientemente por Al Duhail.

En Italia ya confirmaron la noticia. “Riquelme ya inició las negociaciones por Verratti” fue uno de los titulares de Corriere dello Sport, uno de los medios italianos deportivos más prestigiosos, que confirmó que Verratti ya tendría decidido salir de Qatar pese a tener contrato vigente hasta mediados de 2026.

Marco Verratti jugó las últimas tres temporadas en Qatar tras once años en el PSG. (Foto: Al Arabi)

Marco Verratti, de 33 años, estuvo cerca de volver a la Serie A de Italia con algunas ofertas en el camino del Inter, Juventus y Milan. Sin embargo, optó por quedarse a cumplir su contrato en Qatar, aún sabiendo que se alejaba del mapa de la ‘Azzurra’, que jugará el repechaje mundialista de la UEFA a Norteamérica 2026. Ojo, no es citado por su selección desde el 2023, cuando aún jugaba en Francia.

Eso sí, mantiene contacto con sus excompañeros y amigos Cavani, Herrera y Paredes, quienes habrían acercado el interés para iniciar una aventura en el fútbol argentino, con la Copa Libertadores como gran atracción; por eso, el presidente Juan Román Riquelme inició el contacto con gente del entorno del campeón de la Eurocopa 2020, según adelantó Doble Amarilla.

El plan de Riquelme es poner a prueba la táctica que le trajo resultados en los mercados de pases anteriores, con la estrategia de seducción que materializó con los tres jugadores mencionados, refuerzos que convirtieron al ‘Xeneize’ en un equipo de peso. Verratti tiene contrato hasta junio de 2026 con Al Duhail, pero la idea primordial sería conseguir una salida para sumarse en el venidero mercado de pases.

De todos modos, queda definir el próximo comando técnico, pues de momento Claudio Úbeda quedó como DT interino tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y también definir el futuro de Luis Advíncula. El chinchano tiene contrato por un año más con Boca, pero no goza de continuidad y desde Perú maneja ofertas para la próxima temporada. Se vienen horas cruciales para el peruano.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre de 2026. (Foto: AFP)

