El presente de Bryan Reyna en Belgrano de Córdoba hoy está muy lejos de aquel arranque explosivo que ilusionó a los hinchas del ‘Pirata’. Lo que en su momento fue una apuesta por el desequilibrio y la velocidad del extremo peruano, hoy ha dado un giro de 180 grados. Reyna ha pasado de ser una pieza importante a un nombre que rara vez aparece en las convocatorias, marcando un distanciamiento evidente con el comando técnico liderado por Ricardo Zielinski, quien parece haberle bajado el dedo definitivamente. Sin embargo, la directiva del club cordobés tomó una decisión radical, en medio de algunos rumores de una vuelta al fútbol peruano.

La realidad futbolística del ‘Picante’ es alarmante para un jugador de su proyección. Hace semanas que no suma minutos oficiales y su influencia en el esquema del equipo es nula. Según fuentes cercanas al club cordobés, la relación con el estratega se habría desgastado por cuestiones tácticas, lo que ha relegado al exAlianza Lima a quedar fuera de las convocatorias. Sin rodaje y sin la confianza del DT, el futuro de Reyna en Argentina parece tener una fecha de caducidad muy próxima.

Para colmo, el estado físico le ha jugado una mala pasada en el momento menos oportuno. Actualmente, el extremo se encuentra lesionado, lo que ha terminado por marginarlo incluso de los entrenamientos grupales, según la página Hablemos de Belgrano. Reyna viene realizando trabajos diferenciados, alejado del resto de sus compañeros. Esta inactividad forzada no solo le quita ritmo, sino que hoy lo borra del radar de la Selección Peruana, que necesita jugadores en buen ritmo y con actividad.

Ante este panorama sombrío en Córdoba, la decisión del club y del entorno del jugador ha sido clara: Bryan Reyna se quedará en Belgrano hasta mitad de año. Debido a que el libro de pases en las principales ligas del continente se encuentra cerrado, el peruano deberá cumplir con su contrato y buscar una recuperación física óptima en los próximos meses. El objetivo es que llegue a junio en plenitud de condiciones para facilitar una salida que beneficie a todas las partes.

Bryan Reyna viene entrenando diferencia. (Foto: Belgrano)

Es precisamente en ese horizonte de mitad de año donde aparece la figura de Sporting Cristal. El club rimense, atento a las oportunidades de mercado para potenciar su ataque, ya habría manifestado un interés real por repatriar al futbolista. En el Rímac consideran que Reyna podría recuperar su mejor versión en la Liga 1, y ven en él al reemplazo ideal o el complemento perfecto para su actual línea ofensiva en la búsqueda de recuperar el protagonismo en el fútbol peruano.

El interés de Cristal no es nuevo, pero la urgencia del jugador por volver a sentirse importante acelera las gestiones. Para Reyna, regresar al Perú representaría el salvavidas ideal para relanzar su carrera. Tras su paso por Alianza Lima y su breve aventura en el fútbol argentino, el jugador entiende que necesita un equipo que le garantice continuidad y una vitrina competitiva para no perder espacio en futuras convocatorias de la Bicolor.

Sin embargo, la operación no será sencilla desde lo económico. Belgrano realizó una inversión importante por el 80% de su pase y buscará recuperar parte de lo invertido, ya sea mediante un préstamo con cargo o una venta. En La Florida son conscientes de que deberán realizar un esfuerzo financiero para cerrar el trato, pero la necesidad de jerarquizar el plantel para la segunda mitad del campeonato y una eventual participación internacional inclinaría la balanza a favor del fichaje.

Por ahora, a Reyna solo le queda esperar y trabajar en silencio. El camino hasta junio será largo, sobre todo sabiendo que no es prioridad para el DT de Belgrano de Córdoba. Mientras en Argentina su ciclo parece sentenciado, el ‘Picante’ espera tener pronto su revancha y ver si en la Liga 1 tiene la opción de volver a gozar de minutos y sentirse importante dentro del terreno de juego.

Bryan Reyna también necesita continuidad para ser convocado a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR