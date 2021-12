Nelson Haedo Valdez se retiró del fútbol profesional el pasado sábado 18 de diciembre, y lo hizo mediante un partido de despedida en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Entre la lista de invitados, se encontraba el peruano Carlos Zambrano, con quien compartió vestuario durante su etapa en el Eintracht Frankfurt durante las temporadas 2014-2015.

El central, que se hizo presente tras disputar con Boca Juniors la Copa Maradona ante FC Barcelona, integró el equipo de ‘Los Amigos de Nelson’ junto a otros reconocidos futbolistas como Alejandro Damián Domínguez, quien vistió la camiseta del River Plate.

El partido culminó con un triunfo de 5-1 para el cuadro de ‘Sudáfrica 2010′, que estaba conformado por jugadores que habían estado presente con la Selección Paraguay en aquella Copa del Mundo. Luego del cotejo, Zambrano utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje al paraguayo.

“El fútbol te va a extrañar amigo Nelson. Gracias por la invitación es un placer siempre verte, crack”, escribió el defensor de la Selección Peruana en su cuenta oficial de Twitter.

El emotivo mensaje que le dedicó Carlos Zambrano a Haedo Valdez tras su despedida. (Foto: Twitter)

Haedo se despidió a lo grande

“Gracias a todos de corazón por estos 23 años, nos volveremos a ver muy pronto en las canchas, desde otros puntos”, fueron las palabras del ex delantero de la ‘Albirroja’ en sus redes sociales, tras finalizar el duelo en Asunción.

“Puedo cerrar una etapa de mi vida de esta manera, jugando en una noche perfecta para mí, fue una fiesta completa. Me voy con la conciencia tranquila por haber dejado todo durante todos esos años”, agregó Nelson en el programa Versus, de Radio Universo.

Cruz Azul quiere al ‘León’, según prensa argentina

Pese a que su imagen en Boca Juniors no es la mejor, el central se encuentra en la órbita de diversos equipos del balompié azteca. No obstante, en los últimos días se hizo eco sobre el interés de Cruz Azul, que acaba de romper vínculo con Yoshimar Yotún. Por ahora, diversos medios argentinos aseguran que la ‘Máquina’ solo ha consultado la situación del peruano y que no existe aún una oferta concreta.

Asimismo, en los próximos días se deberá definir el futuro de Zambrano, que por ahora se encuentra de vacaciones tras culminar una temporada favorable a nivel colectivo, pues el ‘Xeneize’ se quedó con la Copa Argentina 2021 y clasificó a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2022.





