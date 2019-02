Adiós Independiente, hola Brasil: el último esfuerzo por llevar a Christian Cueva

En Argentina aseguran que Christian Cueva , definitivamente, no llegará a Independiente de Avellaneda de la Superliga de ese país. Sin embargo, el portal UOL Esporte de Brasil informa que el volante sí vendrá a Sudamérica para incorporarse al Santos.



El 'Peixe' ha ofrecido 7 millones de dólares al Krasnodar para hacerse con los servicios del mediocampista de la Selección Peruana. Los rusos han aceptado la oferta económica por el peruano, pero esperarán la aprobación de Sao Paulo, ex equipo de 'Aladino'.



En julio del año pasado, el 'Tricolor' reservó el 10% de la totalidad del pase de Christian Cueva, cuando este fue vendido a los 'Toros'. Entonces, el cuadro paulista tendrá que estudiar si la propuesta de Santos es beneficiosa.



El acuerdo se cerraría por cuatro temporadas, pero 'Cuevita' estaría cedido hasta el final del 2019. Recién, en diciembre, el ex Alianza Lima sellará su traspaso por los tres años restantes con el club dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli.



Por otro lado, UOL Esporte señala que Sao Paulo incluyó una cláusula en el contrato para que clubes brasileños tengan la preferencia en la compra si se interesaban por Christian Cueva, tal como ocurre en este caso.



Finalmente, el portal Globoesporte corrobora la información de la primera fuente y añade que el futbolista peruano aterrizará en Brasil este miércoles para pasar los exámenes médicos con Santos.