El 2025 de Christian Cueva pasó por altos y bajos, dejando una imagen poco auspiciosa en este último tramo. ‘Aladino’ inició en Cienciano y fue figura en la participación de fase de grupos del ‘Papá’ por la Copa Sudamericana 2025. Este rendimiento sirvió para volver al exterior, fichando por Emelec de Ecuador. Si bien es cierto no salió de la mejor manera de Cusco, el inicio en el ‘Bombillo’ lo tuvo como figura; sin embargo, con el paso de los meses esta situación cambió drásticamente. Ya en diciembre, crecen los rumores de una posible salida, sumado al regreso a la Liga 1. Es más, no fue convocado al último partido de la Liga Pro.

Este domingo, Emelec venció 1-0 a Delfín en calidad de visitante. El ‘Bombillo’ comenzó a escalar posiciones (42 puntos), aunque está lejos del líder Independiente del Valle (64 unidades). Para este choque, desde el comando técnico decidieron no incluir a Christian Cueva entre los convocados que viajaron a la ciudad de Manta.

De acuerdo a información de la periodista ecuatoriana Sonia Pérez, Cueva tendría los días contados en Emelec. El volante peruano cuenta con una oferta del fútbol peruano, por lo que estaría esperando llegar a una recisión de su vínculo con el cuadro ecuatoriano, el cual es hasta el 2026.

En la transmisión oficial del partido de Emelec vs. Delfín, señalaron también que esta situación de distanciamiento surgió porque existen meses pendientes de pago. Cueva no estaría cómodo con este asunto, por lo que ya no quiere jugar en lo que resta de la Liga Pro en la temporada.

¿Cuál es el destino de Christian Cueva?

En los últimos días, en Perú también se pudo revelar qué equipo quiere a Christian Cueva: Juan Pablo II. La escuadra de Chongoyape logró salvarse del descenso en la presente temporada y ya comenzó con el armado del proyecto para el año 2026. La llegada de ‘Aladino’ podría ser un aporte significativo.

En cuanto a su rendimiento en 2025, la temporada no ha sido de las más brillantes para Cueva. En Emelec disputó 11 partidos en Liga Pro y un compromiso más por Copa Ecuador, acumulando alrededor de 716 minutos entre ambas competencias. En ese tiempo anotó dos goles y registró una asistencia. Eso sí, no es titular desde la derrota en el clásico ante Barcelona del 15 de setiembre, cuando cayeron 4-0.

La irregularidad futbolística, las molestias físicas y la pérdida de protagonismo han marcado el paso de Christian Cueva por el ‘Bombillo Azul’, que quedó fuera de la lucha por el título y viene peleando en la liguilla por el cupo a la Copa Sudamericana.

Además, está obligado a remontar la derrota de 2-1 en casa ante Liga de Quito, en semifinales de la Copa Ecuador. Con ese panorama, es probable que Emelec se quede con las manos vacías y tenga que replantear también sus objetivos para el próximo año.

