Así como la competencia se vive con alta intensidad en las canchas, una disputa se ha creado también por fuera de ellas. Una serie de videos que se vuelve cada vez más viral, abre el debate sobre qué país tiene el mejor desayuno alrededor del mundo, desde Chile hasta Francia, son los participantes de este divertido juego que el popular Ibai Llanos propuso en las redes sociales. Pero uno de los que llama más la atención, es el duelo entre Ecuador y Perú, por lo que conociendo lo mejor de ambos mundos, fue Christian Cueva quien también reveló su opinión en dicha encuesta.

El volante nacido en Huamachuco, es un especialista en conocer la comida de nuestro país, sabiendo que ha defendido los colores de varios equipos en el Perú; pero ahora, teniendo la oportunidad de defender la camiseta de Emelec, también conoce los sabores que le brindan los ecuatorianos.

Es justamente con el cuadro del ‘bombillo’ con quienes primero -antes de decidir qué desayuno es el mejor- tendrá que afrontar un duelo importante frente al Aucas este fin de semana, por lo que significará seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y aspirar a luchar con el título.

Es por eso que, reunido con la prensa, comentó: “Todos los partidos van a ser finales, lo he dicho desde que tuvimos esta nueva ilusión de poder ver con el equipo. La verdad que es un partido difícil, también sabemos lo que ellos se juegan al igual que nosotros, pero nada, creo que tenemos suficiente confianza como para llegar. Obviamente con el respeto a los rivales, pero creo que venimos haciendo buenos partidos y lo que queremos es quedarnos con nuestros puntos”.

Christian Cueva sigue siendo fundamental en el equipo ecuatoriano. (Foto: @csemelec)

Por supuesto, sabiendo que el rival busca resultados parecidos, y que está por encima de ellos en la tabla con 3 puntos de diferencia, el popular ‘Aladino’ no dudó en ser realista frente a los resultados que necesitan para meterse al hexagonal de campeonato directo y no estar jugando una eliminatoria previa.

“Venimos analizándolo bien fecha a fecha. Estamos a seis, si no me equivoco, por doce por jugar y así hemos estado todas estas últimas fechas. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de ganar, que siempre sale Emelec a ganar donde le toque, porque creo yo que merece ya poder meternos en esa hexagonal, pero definitivamente dependerá mucho de nosotros”, indicó.

Por su parte, también fue crítico sobre el rendimiento que ha venido mostrando en la liga ecuatoriana con el conjunto ‘eléctrico’. A pesar de haber sido duramente criticado en diversas situaciones por no encontrarse a la expectativa, físicamente, de lo que significa un futbolista de alto rendimiento, Cueva aseguró que lucha por dar siempre lo mejor de sí.

“En realidad estoy muy bien, muy contento de haber llegado aquí a Ecuador. La verdad que es una liga muy competitiva, físicamente muy bien. Espero que día a día explotemos lo mejor nosotros y como equipo tratar de ser compactos siempre. Yo muy contento, tratando de día a día estar mejor, de aportar lo mejor de mí. Paré, si mal no recuerdo, quince y seis días después de la lesión, pero retomando nuevamente y tengo que estar a tope para lo que queda”, mencionó.

Christian Cueva lleva dos goles anotados y dos asistencias en sus primeros siete partidos con Emelec de Ecuador. (Foto: Club Sport Emelec / Facebook)

¿Qué desayuno es mejor para Christian Cueva?

Con la ‘guerra de desayunos’ que propuso Ibai Llanos, el ‘10′ se puso en aprietos al ser consultado sobre su elección. Sobre todo por que horas antes de esta última entrevista, varios medios de Ecuador habían expresado abiertamente que Cueva preferiría el bolón de verde por encima del chicharrón, así que fue él mismo quien no dudo en salir a aclarar lo dicho.

“Desmiento total, el pan con chicharrón es algo que comemos en todo el país, en mi ciudad se hace muy rico como el ceviche, así que elijo el pan con chicharrón. Pero lógicamente tengo que reconocer que se come muy rico acá en Ecuador”, concluyó al hablar con los medios.

