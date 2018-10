Claudio Pizarro adelantó su deseo de cumpleaños ¿Qué pidió el delantero de Werder Bremen?

Claudio Pizarro cumple 40 años este miércoles y es noticia en Alemania. El delantero del Werder Bremen declaró que quiere alargar su récord como el máximo goleador extranjero de la Bundesliga (192 goles), un deseo que pedirá cuando sople las velas de su torta de cumpleaños.

"Quiero mantener este récord, porque (Robert) Lewandowski (183 goles) se está recuperando rápidamente. Así que quiero marcar algunos goles más para hacerlo más difícil para él. Por supuesto, con el equipo, nuestro objetivo es clasificarnos ya sea para la Liga de Campeones o la Liga de Europa", dijo el delantero en una entrevista con Deutsche Welle de Alemania.

"Desde hace muchos años, he sabido que dejar el fútbol ocurrirá en algún momento. Pero sigo sintiendo que soy capaz de continuar y esa es una de las cosas de las que hablé con el entrenador. No he venido aquí para pasear o divertirme sin aportar nada. Estoy aquí porque quiero seguir jugando al fútbol. Porque creo que puedo ayudar en el campo y eso es lo que quiero hacer", añadió el 'Bombardero'.

Claudio Pizarro dijo que uno de los momentos más felices que le tocó vivir fue ganar la Liga de Campeones. "Aspiré a ganarlo durante años. Tuve la oportunidad de regresar a Bayern Munich el mismo año en que perdieron la final ante el Chelsea. Y realmente pensé que sería el año. Los observé y dije desde el principio: este equipo va a ganar la Liga de Campeones. Ese fue un año muy especial porque ganamos todos los títulos que pudimos ganar".

Deutsche Welle retó a Claudio Pizarro a resumir su larga carrera con algunas respuestas breves.



¿Quién es el mejor jugador con el que ha jugado?

Ze Roberto.



¿El mejor delantero con el que has jugado?

Didier Drogba.



¿El portero más difícil al que te has enfrentado?

Manuel Neuer.



¿El defensor más duro contra el que has jugado?

Difícil, difícil. Hay varios… John Terry.

