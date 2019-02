¿Claudio Pizarro vuelve a Alianza Lima? "La posibilidad está ahí", dijo el delantero del Werder Bremen

Claudio Pizarro se convirtió el pasado fin de semana en el jugador más veterano en marcar un gol en Bundesliga. Con 40 años de edad y jugando en la élite del fútbol, la pregunta cae de madura, ¿cuándo colgará las botas el delantero?

El 'Bombardero de los Andes' conversó con la versión peruana del portal de AS y dio detalles sobre su futuro. El atacante también dejó entrever que regresar a Perú es una chance. Aquí, los hinchas de Alianza Lima , sueñan con ese día.

"Es un tema complicado. En los últimos años dije que estoy escuchando a mi cuerpo y él dirá 'ya no se puede'. Creo que la cabeza y las ganas siempre estarán, pero llega un momento en el que la parte física es la que va a tomar decisiones", adelantó Claudio Pizarro.



"Ahora me estoy sintiendo bien y mientras me sienta así físicamente voy a querer seguir jugando. Ya tengo 40 años y no sé hasta cuándo seguiré jugando, pero mi cuerpo me dirá 'hasta aquí no más". Felizmente, todavía no es el caso así que vamos a esperar cómo acaba esta temporada y ya se verá", añadió el goleador.



Algunos fanáticos imaginan a Claudio Pizarro diciendo adiós en Alemania, pero en Perú los hinchas de Alianza Lima quieren verlo con la 'Blanquiazul'. De hecho, el jugador comentó sobre la posibilidad de regresar a su país y poner punto final a su carrera, tal como lo anunciaran Paolo Guerrero o Jefferson Farfán.

"Es una posibilidad abierta y no cierro ninguna", dijo 'Pizza'. El ex jugador del Bayern reveló que tiene una deuda pendiente por cumplir en Perú. Mientras defendió a Alianza Lima (1998 y 1999) no logró campeonar.

"No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí", confesó Claudio Pizarro.