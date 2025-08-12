Una dura baja para Corinthians. André Carrillo fue operado exitosamente de una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo y recibió a visita en la clínica de sus compañeros del ‘Timao’. La ‘Culebra’ venía realizando una buena temporada con el cuadro paulista, y su baja se produce en plena recta final del Brasileirao, donde su equipo lucha por alejarse de los puestos de descenso y clasificar a un torneo internacional.

Precisamente, luego de la derrota por 2-1 ante Juventude, el entrenador Dorival Júnior tomó la palabra y confirmó la fecha de regreso a las canchas de la ‘Culebra’ y también del neerlandés Memphis Depay, dos de sus figuras y que no pudieron estar presente en la última fecha del Brasileirao.

“Memphis (Depay) estará fuera de las canchas por al menos un mes, y no deberíamos tener más a (André) Carrillo hasta fin de año”, declaró el extécnico de Flamengo, quien arribó en abril a Corinthians en reemplazo del argentino Ramón Díaz.

André Carrillo también se perderá la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Sumando a Maycon y Hugo, Corinthians tiene cuatro ausencias por lesión y así va a encarar los próximos partidos del Brasileirao y también los cuartos de final de la Copa Brasil, donde su rival será Athletico Paranaense. Dicho torneo es clave para el ‘Timao’ para no acabar la temporada sin títulos.

Eso sí, en las últimas horas Corinthians sumó una nueva incorporación: el delantero brasileño Vitinho, procedente de Al Ettifaq de Arabia Saudita. Llega para cubrir la baja de Depay, por lo cual la ausencia de Carrillo obligará al cuadro paulista a volver a ir al mercado a buscar un reemplazante del peruano.

La ‘Culebra’ ha sido una de las figuras más destacadas del equipo desde su llegada a finales del año pasado. Esta temporada, el exAl Hilal disputó 41 partidos, marcó tres goles y dio cuatro asistencias en su nuevo rol de mediocampista.

Sin embargo, Corinthians corre el riesgo de una prohibición de fichajes de parte de la FIFA por una deuda con Santos Laguna por el defensa ecuatoriano Félix Torres. El ‘Timao’ debe llegar a un acuerdo con sus pares mexicanos cuanto antes para evitar esta sanción.

Athletico Paranaense será el rival de Corinthians en los cuartos de final de la Copa Brasil. (Foto: CBF)

