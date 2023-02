A pesar de que la Selección Peruana Sub-20 no tuvo una buena participación en el Sudamericano que se disputó en Colombia, uno de los más destacados de la ‘Blanquirroja’ fue Diether Vásquez. El delantero formado en la Universidad César Vallejo marcó el único gol peruano en el torneo –frente a Colombia, en la derrota por 2-1– y dejó algunos destellos de su calidad. Tras ello, y luego de las negociaciones correspondientes, se le presentó la oportunidad de emigrar al exterior y no lo desaprovechó.

El atacante de 19 años firmó hace unas semanas por Mineros Zacatecas de la Liga Expansión MX y este último miércoles fue presentando oficialmente en las instalaciones del club. Luego de pasar los exámenes médicos de rutina, Vásquez dio sus primeras declaraciones y se mostró muy feliz de afrontar este nuevo reto en su carrera profesional.

“El equipo me ha recibido de la mejor manera y siento que he llegado a un buen lugar, espero aportar mucho al equipo y dar lo mejor de mí, me da mucha emoción, lo estoy tomando con responsabilidad porque sé que mi paso por acá podría abrir puertas para muchos compañeros que están en Perú y la están rompiendo”, manifestó para los medios oficiales del equipo azteca.

El vínculo de Diether Vásquez con el cuadro mexicano es por cuatro años y, al ser su primera experiencia fuera del Perú, deberá ganarse un lugar en la oncena titular para sumar minutos. Según la web oficial del Mineros Zacatecas, este fin de semana podría debutar en la Liga Expansión MX.

Alexis Moreno, director técnico de la ‘Marea Roja’, lo considerará dentro de la nómina de convocados para el partido ante el Raya2 Expansión por la séptima jornada del Torneo Clausura 2023. Dependerá del estratega mexicano si lo alinea como titular, o el peruano deberá esperar su oportunidad en el banquillo de suplentes.

Diether Vásquez marcó el único gol de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub-20. (Foto: Selección Peruana)

Un nuevo peruano en la Liga Expansión MX

El último futbolista peruano que jugó la Liga Expansión MX fue Jordan Guivin, quien llegó al Celaya FC a comienzos del 2022 luego de una gran temporada con Cienciano. Sin embargo, el volante no pudo sostener su carrera en el extranjero y pegó la vuelta a la Liga 1 para jugar por Universitario de Deportes. Veremos si Diether Vásquez, con 19 años, puede sumar mucha experiencia en Mineros Zacatecas y de ahí pegar el salto a algún equipo de la Liga MX.





