Luego de brillar en Europa con Bayern Múnich y Juventus, Douglas Costa volvió al Brasileirao en 2021 para jugar en Gremio, club donde se formó y debutó. Sin embargo, fue una temporada para el olvido para el ‘Tricolor’, que se fue al descenso, y también para el extremo, quien se marchó por la puerta de atrás del club y peleado con la hinchada: el día que perdieron la categoría, el futbolista aplaudió irónicamente a la tribuna y días después firmó por Los Ángeles Galaxy de la MLS. Pues cuatro años después, ambos caminos podrían volver a cruzarse.

Luego de quedar libre tras rescindir su contrato con Sydney FC por motivos personales, Douglas Costa planea retomar su carrera en Brasil. De hecho, su deseo es cobrarse una revancha con Gremio, quien hoy también está peleando por alejarse del descenso en el Brasileirao y clasificar a un torneo internacional.

Según el periodista Diego Torbes, Douglas Costa ha sido contactado por clubes de Brasil y del extranjero, pero su prioridad es quedarse en su país. “Quiere regresar a Gremio para reconstruir su imagen ante la afición y luchar por los objetivos del club. Estaría dispuesto a dejar de cobrar su deuda con el club (casi 1 millón de dólares) y aceptar un salario muy por debajo del promedio de la plantilla”, señaló el periodista.

En ese sentido, la pelota está en cancha de Gremio, que se reforzó a mitad de temporada con varios futbolistas, entre ellos el peruano Erick Noriega, quien llegó de Alianza Lima y de inmediato se ganó un lugar en el equipo titular, sobre todo por su facilidad para adaptarse tanto a la volante como a la zaga central, donde viene jugando.

El brasileño Douglas Costa, en su paso por Sydney FC, junto a Ronaldinho en Australia. (Foto: Sydney FC)

Douglas Costa sigue entrenando por su cuenta, luego de hacer parte de la pretemporada de Sydney FC, mientras esperaba la llegada de Piero Quispe, uno de los flamantes refuerzos del cuadro australiano para disputar la A-League. Sin el brasileño en el plantel, el exUniversitario asoma como el futbolista más mediático de los ‘Sky Blues’.

El exfutbolista del Bayern Múnich y la Juventus dejó su huella en Sydney FC con seis goles y ocho asistencias en 25 partidos, entre A-League de Australia y la Champions League de Asia. Tenía contrato hasta junio del próximo año, pero acabó rescindiendo en buenos términos aduciendo que debía volver a Brasil por temas personales.

Ojo, Gremio solo ganó uno de sus últimos cinco partidos -el clásico ante Internacional por 3-2, donde Erick Noriega cometió dos penales muy polémicos- y necesita sumar la mayor cantidad de puntos para no complicarse con el descenso: está a siete puntos de Vitória, quien a día de hoy es el último equipo en perder la categoría.

Erick Noriega se ha ganado un puesto en el equipo titular de Gremio. (Foto: Gremio)

