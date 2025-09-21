Emelec no la pasa bien en la Liga Pro de Ecuador. El último fin de semana cayó 4-0 en el clásico ante Barcelona y se alejó de los puestos de copas internacionales. Por si fuera poco, perdió a Christian Cueva para lo que resta de la temporada por una lesión sufrida en dicho compromiso. Pero el problema deportivo también se traslada fuera de la cancha, donde los directivos no cumplieron con el plantel de futbolistas y comando técnico: no pagan los sueldos desde julio y en los próximos días se cumplirán tres meses de deuda. Por ello, tomaron una radical decisión: no concentrar para el duelo ante El Nacional.

Según medios ecuatorianos, hubo una promesa de parte de la directiva de Emelec de pagar un porcentaje de la deuda en los últimos días, pero no cumplieron. Por ello, el plantel donde también milita el peruano Alfonso Barco tomó la decisión de no concentrar para el partido ante El Nacional, de este domingo 21. Si la situación no mejora en las próximas horas, no se presentarán al próximo compromiso, programado para el domingo 28 ante Orense.

Esto ha generado gran repercusión entre los hinchas del cuadro ‘eléctrico’ en redes sociales, quienes piden explicaciones a la directiva y entienden la postura del plantel de jugadores y comando técnico. Sin embargo, el club no ha brindado declaraciones al respecto en ninguno de sus medios oficiales.

Emelec ya no tiene opciones de ingresar al hexagonal final por el título y deberá disputar la liguilla que otorga un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, y según lo informado por los jugadores, si persiste el retraso en los pagos y no hay acuerdo, podrían no presentarse en los próximos partidos y poner en peligro su continuidad en la Liga Pro.

Un problema para los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco, quienes venían siendo claves en el cuadro ecuatoriano. Más allá de las dificultades físicas, los números de Cueva no han sido negativos. En la Liga Pro ha disputado 11 partidos, anotando dos goles y brindando dos asistencias, con un total de 671 minutos en cancha. En el caso de ‘Fonchi’, suma un gol en 12 partidos, donde también recibió tres tarjetas amarillas.

Ojo, según el reglamento FIFA, si un club no cumple con sus derechos económicos podría recibir una dura sanción, además que los futbolistas quedarían en libertad exigiendo su carta pase al club infractor. En ese sentido, el futuro de Cueva y Barco, así como el de sus demás compañeros, podría recibir un giro de 180 grados.

