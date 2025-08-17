Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Alianza Lima, Gremio de Porto Alegre tomó decisiones radicales: vender al lateral Igor Serrote, quien fue superado en ambos partidos por Eryc Castillo, al Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos, y sumar una de las figuras blanquiazules en dicha llave: el volante Erick Noriega. El popular ‘Samurái’ llegará en las próximas horas a Brasil y se pondrá la camiseta del ‘Tricolor’, pero no será el último en llegar en este mercado de pases.

Arthur Melo, mediocampista formado en Gremio, volverá a casa luego de siete temporadas en Europa. A sus 29 años, dejó el cuadro de Porto Alegre en 2018 cuando fue vendido al Barcelona de España por 31 millones de euros. Dos años después, Juventus de Italia pagó 80 millones por su pase, en una de las transferencias más sonadas en su momento.

Sin embargo, una carrera plagada de lesiones le impidieron brillar, por ejemplo, en su llegada al Liverpool de Inglaterra, donde incluso no pudo debutar en la Premier League y apenas jugó en el equipo sub-21. Sin embargo, todavía está a tiempo de relanzar su carrera.

En su pico de rendimiento, Arthur Melo fue pieza clave en la Selección de Brasil y tuvo protagonismo en la campaña de la Copa América 2019, donde el ‘Scratch’ derrotó 3-1 a Perú en la final y se proclamó campeón.

Arthur Melo disputó cinco partidos en aquella Copa América 2019. (Foto: Getty Images)

Según Globoesporte, Gremio firmó un contrato de año y medio con el mediocampista y se espera que llegue a Porto Alegre este miércoles. Arthur -campeón de la Copa Libertadores 2017- se encuentra en Italia y es posible que los directivos del ‘Tricolor’ viajen para la firma del acuerdo, agregó el mencionado medio.

Con Girona de España la temporada pasada, disputó 15 partidos entre enero y mayo de este año. Su último partido fue el 25 de mayo, ante el Atlético de Madrid. La temporada anterior, el volante llegó a disputar 48 partidos con la Fiorentina en la Serie A de Italia.

Según la prensa española, Betis de España inició negociaciones con Arthur Melo, pero no prosperaron. El exseleccionado del ‘Scratch’ se suma al lateral Marcos Rocha y Erick Noriega como las últimas incorporaciones de Gremio en este mercado, además del delantero brasileño Carlos Vinícius y el defensa paraguayo Fabián Balbuena, quienes llegaron en julio a ponerse a órdenes del DT Mano Menezes.

Erick Noriega se despidió entre lágrimas de Alianza Lima antes de fichar por Gremio. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

