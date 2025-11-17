Mientras se encuentra trabajando con la Selección Peruana con miras al amistoso de este martes frente a Chile, Erick Noriega continúa siendo noticia en Brasil. El exjugador de Alianza Lima no tuvo que pasar por un proceso de adaptación como suele suceder con otros futbolistas que llegan al Brasileirao, lo que le permitió ganarse la titularidad en Gremio hasta convertirse en uno de los inamovibles para Mano Menezes.

En ese sentido, en las últimas horas la prensa brasileña confirmó una decisión importante respecto a su continuidad en el ‘Tricolor’. Sucede que, si bien el ‘Samurái’ fue fichado después de destacar como mediocampista en Alianza Lima, a lo largo de este semestre se ha desempeñado más como zaguero central que como volante.

En un primer momento, esta medida se debió a la lesión del paraguayo Fabián Balbuena, lo que motivó a Mano Menezes a echar mano de su plantel. Como Noriega ya tenía experiencia jugando como defensor, no se le hizo difícil adaptarse a su nueva posición en el equipo, respondiendo de manera positiva ante las exigencias de cada partido.

Erick Noriega llegó a Gremio tras destacar en Alianza Lima durante el primer semestre del año. (Foto: Gremio)

No obstante, pese a que de manera preliminar parecía que esta medida solo sería momentánea, todo hace indicar que Erick Noriega seguirá jugando como zaguero, incluso si los lesionados llegan a recuperarse a tiempo. Es decir, se mantendrá en la línea defensiva por lo que resta de la temporada, donde Gremio luchará por meterse entre los clasificados a la Copa Sudamericana 2026.

Por si fuera poco, la prensa brasileña hizo una precisión importante: si Mano Menezes continúa como director técnico del equipo en el 2026, Noriega no se moverá de la zaga y será uno de los fijos en la columna vertebral del experimentado entrenador. Hay que precisar que, en cuanto a números, Erick ha jugado de central en 10 de lo 13 partidos que lleva con el cuadro de Porto Alegre.

Un punto a resolver aquí es la continuidad de Menezes. Sucede que Odorico Román, quien recientemente fue electo como presidente de Gremio para el periodo 2026-2028, hará una evaluación junto al área deportiva. Dicho análisis no solo comprende la conformación del plantel, renovaciones, salidas y posibles fichajes, sino también la permanencia del estratega de 63 años. Todo esto se resolverá cuando finalice oficialmente la temporada.

Erick Noriega registra 13 partidos con Gremio. (Foto: Gremio)

¿Cuándo volverá a jugar Gremio?

Luego de empatar por 2-2 con Fortaleza, Gremio volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Vasco da Gama, en el compromiso correspondiente a la fecha 34 del Brasileirao 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 19 de noviembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que Depor te brindará la mejor información sobre lo que pueda hacer Erick Noriega en este partido.

