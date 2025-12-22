Fabio Grüber es uno de los descubrimientos de la Selección Peruana en este 2025. El zaguero. El defensor alemán de madre peruana fue captado por el departamento de scouting de la FPF y de inmediato se realizaron los trámites para que sea convocado y logre su debut en la Bicolor, en el amistoso ante Chile disputado en Rusia. De hecho, fue la confirmación al buen momento del zaguero, quien es pieza clave en el FC Núremberg de la Bundesliga 2 de Alemania.

Gruber, con 23 años recién cumplidos, fue de menos a más en su formación en el fútbol alemán. Llegó en 2019 a las divisiones menores del Augsburgo y jugó la Regionalliga (Cuarta División). Tres años después dio el salto al SC Verl para jugar la Bundesliga 3. Ahí se convirtió en figura durante dos temporadas y el año pasado fue fichado por FC Núremberg, uno de los equipos más tradicionales de Alemania. Con la llegada del mítico Miroslav Klose al banquillo, el peruano asumió la capitanía y se volvió en pieza clave en la Bundesliga 2.

Por ello, la página oficial del torneo eligió el equipo ideal de la última jornada de la primera mitad de la temporada 2025/26 e incluyó a Fabio Gruber en la nómina. De hecho, es el único jugador del FC Núremberg en dicho once. Con la cinta de capitán, el peruano jugó los 90 minutos en la victoria por 2-0 sobre Hannover 96, con remontada incluida, por la fecha 17 del ascenso en Alemania.

En ese sentido, el equipo de Gruber comenzó a trepar en la tabla de posiciones y cortó una racha de tres partidos sin conocer la victoria. En la Bundesliga 2 el líder es Schalke 04 con 37 puntos, mientras que Darmstadt ocupa el tercer lugar, que da opción a jugar el repechaje de ascenso a la Bundesliga, con 33 unidades. FC Núremberg suma 22 puntos y está obligado a conseguir buenos resultados para no quedar rezagado.

Fabio Gruber cierra el 2025 como capitán del FC Núremberg de Alemania. (Foto: Getty Images)

Fabio Gruber viene cerrando un 2025 muy positivo en lo individual, pues su cotización también subió: según el portal Transfermarkt, su valor actual es de 2 millones de euros; hace nueve meses, cuando recibió su primera actualización jugando en FC Núremberg, estaba cotizado en 700 mil euros. Sin dudas, una cifra más atractiva pensando en un posible interés de otro club en Alemania o el extranjero.

Ser capitán también le da un plus. A principios de temporada, Miroslav Klose designó al experimentado defensa Robin Knoche, de 33 años y exseleccionado alemán Sub-21, como el primer capitán y a Gruber el segundo. Sin embargo, Knoche perdió el puesto en los últimos partidos a mano del georgiano Luka Lochoshvili, quien llegó esta temporada procedente del Salernitana de Italia. Cuando el equipo juega con línea de tres, juegan los tres en mención; cuando lo hace con cuatro defensas, hoy la zaga titular es Gruber-Lochoshvili.

El peruano, junto a sus compañeros, entraron de vacaciones y el reinicio de la Bundesliga 2 será luego de las fiestas de fin de año, precisamente el 17 de enero ante Elversberg en casa. Un duelo clave porque se trata del segundo en la tabla, a tres puntos del líder Schalke 04. Un buen resultado para FC Núremberg podría ser un golpe sobre la mesa y también un punto de quiebre a favor para pelear por el ascenso.

De todos modos, Fabio Gruber puede estar contento con lo que fue este 2025, siendo pieza clave y capitán tan joven de un equipo tradicional en Alemania y uno de los abanderados de la Selección Peruana en el próximo proceso mundialista. Mientras el zaguero siga compitiendo a buen nivel en Europa, tendrá un lugar fijo en el universo del próximo entrenador de la Bicolor.

Fabio Gruber debutó con la Selección Peruana en la derrota ante Chile en Rusia. (Foto: FPF)

TE PUEDE INTERESAR