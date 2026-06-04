Tras estar a préstamo por media temporada, FC Colonia anunció la decisión que tomará respecto al futuro de Felipe Chávez. El equipo alemán no hará efectiva la opción de compra del volante y este tendrá que regresar al Bayern Múnich, donde tiene contrato vigente hasta mediados del 2027.
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