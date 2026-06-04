Felipe Chávez. (Foto: FC Colonia)
Felipe Chávez. (Foto: FC Colonia)

Tras estar a préstamo por media temporada, FC Colonia anunció la decisión que tomará respecto al futuro de Felipe Chávez. El equipo alemán no hará efectiva la opción de compra del volante y este tendrá que regresar al Bayern Múnich, donde tiene contrato vigente hasta mediados del 2027.

Noticia en desarrollo...

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS