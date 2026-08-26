Después de varios días de incertidumbre, el futuro de Felipe Chávez ya es claro y será nuevamente lejos de la ciudad de Múnich. Pues, a pesar de realizar una extraordinaria pretemporada con el primer equipo del Bayern, la cúpula directiva bávara tomó una decisión fundamental para su carrera. Con el firme objetivo de asegurar su enorme proyección internacional, el vigente campeón alemán decidió blindarlo mediante una importante modificación contractual antes de enviarlo a préstamo para que gane mayor continuidad en la competitiva segunda división de aquel país.

La prometedora joya sudamericana de 19 jugará cedida en el FC Magdeburgo durante esta nueva temporada. Esta operación fue cuidadosamente diseñada por las altas esferas del cuadro muniqués para otorgarle el espacio necesario en el terreno de juego, garantizando así un óptimo crecimiento profesional.

De esta manera, el mediocentro continuará su camino en la exigente 2. Bundesliga, donde buscará afianzarse como titular indiscutible y beneficie también a la Selección Peruana. La firme intención del cuadro ‘bávaro’ es que el ritmo de competencia no se detenga y pueda ganar el roce físico necesario para volver.

Felipe Chávez al Magdeburgo de la 2. Bundesliga de Alemania: ¿a qué equipo llega el peruano? (Foto: IA/Sky)

Desde el corazón de la directiva, el director deportivo Christoph Freund analizó esta crucial medida. “«Pippo» Chávez dio nuevos pasos en su desarrollo durante la segunda vuelta de la pasada temporada con sus apariciones en el 1. FC Köln”, mencionó el alto directivo sobre el progreso del juvenil.

El experimentado dirigente amplió su intervención reafirmando la enorme confianza que mantiene la institución en su evolución a largo plazo. “Ahora deberá seguir teniendo minutos de forma regular en Magdeburgo”, aseguró Freund, dejando en claro que el club seguirá muy de cerca cada paso del mediocampista peruano.

Pero no es la única noticia dada por el equipo alemán, pues aunque no lo tienen en consideración para esta temporada han dejado muy en claro que eso no significa que hayan renunciado a él de manera definitiva. Todo lo contrario, lo ven como una apuesta a futuro en la cual seguir invirtiendo.

La buena noticia para Felipe Chávez

En medio del traspaso al FC Magdeburgo, donde tendrá que asegurar su lugar, el Bayern Múnich también buscó asegurarse con él ampliando su contrato profesional hasta el 30 de junio del 2028. Eso quiere decir que ‘Pippo’ seguirá perteneciendo a los ‘bávaros’ por dos temporadas más.

Fue el propio Freund quien confirmó la noticia, así como también lo hizo el club por sus redes sociales. “Hemos ampliado su contrato porque estamos convencidos de su potencial de cara al futuro”, concluyó el director deportivo quien confía en el buen desempeño del futbolista peruano.

Ahora todo queda en manos del mediocampista que, con esta nueva motivación de no alejarse del todo del equipo que lo formó desde las inferiores, tendrá que seguir luchando por sumar experiencia para luego poder ser considerado en la plantilla principal manteniéndose en la alta esfera del fútbol alemán.

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