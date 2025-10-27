Felipe Chávez quiere ganarse un lugar en el primer equipo del Bayern Múnich, luego de su reciente debut en la Selección Peruana, y por lo pronto viene destacando en el cuadro juvenil en la Regionalliga y la UEFA Youth League. Luego de perderse los últimos duelos por una molestia física, el popular ‘Pippo’ se alista para regresar el próximo 4 de noviembre, nada menos que ante el PSG en la Champions League juvenil. Además, el peruano se alista para cambiar de escenario en las próximas semanas.

Según información de Bild, Bayern Múnich está a punto de adquirir el Hachinger Sportpark, con capacidad para 15 mil espectadores, por unos 7,5 millones de euros. El Bayern Campus, con espacio para 2500 espectadores y donde juegan los equipos femenino y juvenil, se ha quedado pequeño para las necesidades de las diferentes categorías del cuadro bávaro.

El Sportpark, donde juega el Unterhaching que participó en la Bundesliga de 1999 a 2002, será el nuevo escenario del Bayern Múnich II y del equipo femenino del FC Bayern, quien viene jugando los partidos más importantes en el Allianz Arena con una asistencia récord de más de 50 mil espectadores, una cifra poco habitual por tratarse de fútbol femenino.

Felipe Chávez junto a Luis Díaz en la pretemporada del Bayern. (Foto: Getty Images)

El acuerdo, según el mencionado medio alemán, se da a la buena relación entre Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern Múnich, y Manni Schwabl, mandamás del Unterhaching, que actualmente es el líder de la Regionalliga (Cuarta División de Alemania), que es la misma categoría donde juega el Bayern Múnich II de Felipe Chávez.

Pese a ser del mismo torneo, no habría conflicto de intereses entre ambos equipos por compartir el mismo estadio. “El club (Unterhaching) puede seguir siendo inquilino, ya que el Bayern y el equipo vendedor llevan aproximadamente un año cooperando en el sector juvenil”, agregó Bild. De concretarse, dicho escenario podría ser inscrito a partir del 2026, tanto para el cuadro juvenil como para el equipo femenino.

En el caso de ‘Pippo’ Chávez, el mediocampista recibió una buena noticia pese a su reciente inactividad por lesión: su valor de mercado se elevó a 600 mil euros, según el portal especializado Transfermarkt. Este incremento llega tras su debut con la Bicolor, disputando los últimos minutos en la derrota ante Chile.

Chávez, quien fue una de las revelaciones del Bayern Múnich II en la temporada anterior, busca consolidarse definitivamente en el fútbol alemán. Su estilo dinámico y buena lectura de juego lo convirtieron en uno de los proyectos más prometedores del fútbol peruano en el exterior.

Bayern Múnich a punto de comprar el estadio del Unterhaching para su equipo juvenil y femenino. (Foto: SVV Unterhaching)

TE PUEDE INTERESAR