En medio de un contexto donde se empieza a construir las bases de una nueva Selección Peruana, un nombre empieza llegó con fuerza desde Alemania como un rostro fresco. Felipe Chávez, atacante del Bayern Múnich, ha logrado captar la atención, no solo de los aficionados peruanos que están a la espera de su debut, si no también de toda la Bundesliga tras convertir un gol olímpico que lo ha llevado a competir, nada menos, que con figuras del primer equipo como Harry Kane en la votación al mejor tanto del mes. Un logro que simboliza la irrupción de una nueva generación de talentos peruanos con presencia en el fútbol europeo.

El momento que vive Chávez no es producto del azar. El futbolista de 18 años, consolidado en el sistema de menores del Bayern, atraviesa una etapa de madurez futbolística que empieza a dar frutos. Mientras cumple sus primeras experiencias con la Selección Peruana en la concentración previa al clásico del Pacífico frente a Chile, su club decidió destacar su nombre por un gol que ha dado la vuelta al mundo.

El tanto fue marcado el pasado 17 de septiembre ante el Chelsea, por la primera jornada de la UEFA Youth League. Desde el tiro de esquina, el peruano ejecutó con precisión un disparo cerrado que superó al portero rival y se coló directamente en la red. La jugada, de técnica depurada, fue celebrada como una obra de arte por el equipo bávaro y lo llevó a ser uno de los nominados al premio “Goal of the month” del Bayern Múnich.

Gol de Felipe Chávez ha sido nominado al gol del mes en el Bayern Munich. (Foto: Captura Instagram)

La nominación no es menor: su anotación compite con goles de estrellas del primer plantel como Harry Kane, Leroy Sané y Jamal Musiala. Para un futbolista que recién inicia su camino en la élite, compartir esa lista es un reconocimiento que trasciende el ámbito juvenil y refleja el respaldo que el club alemán le viene brindando.

Aquel día, Chávez no solo brilló por su gol olímpico, sino que también completó un doblete y fue uno de los mejores en la cancha, pese a la derrota de su equipo por 3-2 frente al conjunto inglés. Su actuación fue resaltada por medios locales, que elogiaron su capacidad para asumir responsabilidades y su inteligencia táctica en espacios reducidos.

Su desempeño en el Bayern coincide con un nuevo capítulo en su carrera: su primera convocatoria oficial a la Selección Peruana absoluta. Manuel Barreto decidió incluirlo en la lista para el amistoso de octubre, destacando su proyección internacional y su potencial para aportar en el proceso de renovación que vive la Bicolor.

Felipe Chávez. (Foto: ITEA Sports)

¿Cómo llega Felipe Chávez al duelo con Chile?

El mediocampista de 18 años, que pertenece a las divisiones inferiores del Bayern Múnich y que durante la última pretemporada sumó sus primeros minutos con el equipo principal, fue una de las novedades en la lista de Barreto. Y es que esta no es la primera vez que viaja desde Alemania para ser visto en la Videna, ya que el año pasado tuvo algunos partidos con la Sub-20.

¿Qué números respaldan la posible titularidad de ‘Pippo’? Además del amistoso de pretemporada que jugó con el primer equipo del Bayern Múnich –fue un 2-1 sobre el Grasshoppers–, el volante nacido en Aichach (Baviera) lleva ocho encuentros por la Regionalliga y dos por la UEFA Youth League –la Champions League juvenil–, en donde ha marcado tres goles y ha servido dos asistencias.

Pese a que no ha vuelto a ser considerado por Vincent Kompany para algún encuentro de la Bundesliga o Copa de Alemania, se sabe que en la interna del club bávaro hay buenas referencias sobre él. En ese sentido, esta primera convocatoria con la Selección Peruana absoluta le suma puntos, a la espera de que pueda consolidarse en el fútbol alemán y continúe con su ascendente carrera.

Fabián Chávez, hermano y representante de Felipe, dejó muy en claro el objetivo del mediocampista en esta convocatoria: “Felipe hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar esa oportunidad. Después, las decisiones las toma el comando técnico”, sostuvo en Infobae. Este solo es el comienzo; veremos si Barreto vuelve a llamarlo en noviembre, para los próximos amistosos contra Rusia y Chile.

