Felipe Chávez esperó su debut: Magdeburgo venció 2-0 a Kiel por la segunda división alemana

Magdeburgo consiguió una importante victoria en condición de local tras imponerse por 2-0 ante Holstein Kiel, por la tercera jornada de la temporada 2026/27 de la Bundesliga 2. El encuentro tuvo como una de sus novedades la presencia del peruano Felipe Chávez en el banco de suplentes, aunque el atacante no llegó a ingresar y deberá esperar para hacer su debut oficial con su nuevo equipo.

Chávez fue incluido por primera vez en la convocatoria de Magdeburgo desde que se confirmó su llegada procedente del Bayern Múnich. El futbolista de 19 años se encuentra a préstamo durante la temporada 2026/27, en una operación que también contempla una opción de compra para el conjunto alemán. Antes de su llegada, el jugador había renovado su contrato con Bayern hasta junio de 2028.

El duelo ante Kiel no comenzó de la mejor manera para Magdeburgo. La visita tuvo mayor protagonismo durante buena parte de la primera mitad y generó algunas situaciones de peligro. Incluso, a los 28 minutos, Kiel llegó a tener un penal señalado inicialmente, aunque la decisión fue revertida después de la intervención del VAR al determinarse que el arquero Dominik Reimann había tocado primero el balón.

El marcador se mantuvo sin goles hasta el segundo tiempo. Magdeburgo, pese a tener menos posesión y sufrir durante varios pasajes del encuentro, encontró la fórmula para aprovechar sus oportunidades en la parte final del compromiso.

A los 72 minutos apareció Mateusz Żukowski para abrir el marcador y darle tranquilidad al conjunto local. Nueve minutos después, Luka Hyryläinen amplió la diferencia y sentenció el 2-0. Para el mediocampista finlandés, además, significó su primer gol en un partido oficial con Magdeburgo.

De esta manera, Magdeburgo consiguió su segundo triunfo consecutivo en la 2. Bundesliga. El equipo dirigido por Petrik Sander había comenzado el campeonato con una dura derrota por 6-1 ante Eintracht Braunschweig, pero reaccionó con un contundente 3-0 frente a Osnabrück y ahora sumó otra victoria, esta vez ante Kiel.

Con seis puntos después de tres jornadas, Magdeburgo se mantiene en la parte alta de la clasificación y empieza a recuperar terreno tras su complicado estreno. Por su parte, Holstein Kiel sufrió su primera derrota de la temporada y permanece con dos unidades luego de tres fechas.

Felipe Chávez y su camino en Alemania

El nuevo equipo de Chávez representa otra oportunidad para que el futbolista peruano sume minutos y continúe con su proceso de crecimiento en el fútbol alemán. El mediocampista se formó en las divisiones menores del Bayern Múnich, club al que llegó en 2019 procedente de la academia del Augsburg.

Durante su etapa formativa destacó por su capacidad ofensiva y acumuló 38 participaciones directas en goles en 39 partidos entre las categorías Sub-17 y Sub-19 del Bayern. También tuvo presencia en la UEFA Youth League, donde registró cinco goles y una asistencia.

Su progresión le permitió debutar con el primer equipo del Bayern en enero de 2026, en la goleada por 8-1 ante Wolfsburg. Posteriormente tuvo una cesión al Köln durante la segunda mitad de la temporada 2025/26, donde sumó siete apariciones en la Bundesliga.

Ahora, con el número 11 en Magdeburgo, Chávez buscará encontrar la continuidad que necesita para consolidarse en el fútbol profesional. Su entrenador y el propio club han señalado que la cesión apunta precisamente a que pueda tener mayores oportunidades de juego y continuar su desarrollo.

Por ahora, el peruano ya dio su primer paso: fue convocado y estuvo en el banco ante Kiel. El siguiente objetivo será sumar sus primeros minutos oficiales con la camiseta de Magdeburgo.

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