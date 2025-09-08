Felipe Chávez es uno de los futbolistas más talentosos de la cantera del Bayern Múnich. Con 18 años, irrumpió en el equipo sub-20 el año pasado, disputando la Champions League juvenil, y como premio fue promovido esta temporada al primer equipo para ser parte de la pretemporada. Incluso, jugó uno de los amistosos ante Grashopper de Suiza. Todo luego de la renovación del peruano con los bávaros, donde fue importante el mensaje de la directiva al jugador: tendrá mayores oportunidades en el cuadro principal que dirige el belga Vincent Kompany.

Este mismo mensaje fue confirmado por el mítico Uli Hoeness, presidente honorario del Bayern, en una reciente entrevista a SPORT1. “Por supuesto que es difícil promover cuando hay mucho talento en el FC Bayern. Vincent Kompany nos ha asegurado que integrará algunos jóvenes jugadores, tal vez uno o dos, a lo largo de la temporada“, declaró el campeón del mundo con Alemania en 1974.

En ese sentido, ‘Pippo’ Chávez es uno de los candidatos a debutar esta temporada a nivel oficial junto al extremo izquierdo Wisdom Mike (16 años), el enganche Kurt Rüger (19), el volante ofensivo Adin Ličina (18), quienes pueden seguirle los pasos al mediocampista Lennart Karl, de 17 años, quien ya tuvo la posibilidad de hacer su estreno en la Bundesliga y la Copa de Alemania.

La última palabra la tendrá Vincent Kompany, quien sigue de cerca la evolución del peruano y sus demás compañeros del equipo juvenil y los invita constantemente a entrenar con el primer equipo. Es probable que tarde o temprano pueda citar a Chávez, sobre todo en la Copa alemana que es un torneo donde suele darle descanso a sus principales figuras.

Felipe Chávez entrenando a la par de Thomas Müller en el predio del Bayern Múnich. (Foto: Bundesliga)

¿Próximo debut en la Selección Peruana?

Para noviembre ya hay dos partidos confirmados para la Selección Peruana: Rusia y Chile, ambos en territorio europeo. Estos compromisos se presentan como una oportunidad ideal para que los nuevos talentos puedan mostrarse, y entre ellos, el volante del Bayern Munich aparece con ventaja por todo el seguimiento que ha tenido en los últimos meses. En cuanto a octubre, solo se confirmó un amistoso, también ante Chile de visita en Concepción.

La decisión de apostar por jugadores jóvenes responde a la necesidad de darle un nuevo aire a la Selección nacional, luego de una eliminatoria que no cumplió con las expectativas. En ese sentido, Chávez encaja perfectamente en la idea de refrescar la plantilla y empezar a construir una base sólida de cara a futuros procesos.

Más allá de su posible debut en la próxima fecha FIFA, lo cierto es que su nombre ya empieza a generar expectativa entre los hinchas. La ilusión de ver a un futbolista formado en una de las canteras más competitivas del mundo defendiendo la camiseta nacional es un aliciente que marca un antes y un después en la planificación de la Bicolor.

Felipe Chávez fue convocado en su momento a la Selección Peruana Sub-20. (Foto: Getty Images)

