Francesco Andrealli compartió su ilusión tras vivir su primera convocatoria a la Selección Peruana. Aunque no sumó minutos en el triunfo por 2-0 ante Bolivia, el mediocampista rescató el aprendizaje que le dejó esta primera experiencia con la escuadra nacional y espera tener su estreno absoluto en el último amistoso del año ante Panamá en la ciudad del Cusco.

Con 19 años y raíces ítalo-peruanas, el actual volante del Como de Italia aguarda pacientemente su estreno oficial bajo la dirección técnica de Mano Menezes. En ese contexto, conversó con RPP para detallar lo que significó este llamado a la Bicolor.

Sobre su convivencia con el plantel absoluto, declaró: “Me gustó estar ahí con la mayor. Como jugador y como persona. En la cancha y afuera. (Mano Menezes) Me dijo que tengo que jugar como sé. Que esté tranquilo. Que juegue como soy capaz”.

Posteriormente, el futbolista explicó por qué decidió representar a la Bicolor por encima de Italia: “Conocía un poco la Videna antes y al grupo por el sparring que tuvimos en Rusia el año pasado. Esa vez me gustó el grupo y cómo se ayudan. Es como una familia. Hablé con mis padres y vimos que esta era una oportunidad para mi carrera”.

En otro pasaje de la entrevista, destacó el respaldo y la cercanía que mantiene con Gianluca Lapadula en la interna del equipo: “Me ayuda porque hablo con él y es como un hermano. Confío en él y también ayuda a la selección en el camerino con sus palabras. Habla bien el español y en la cancha ayuda con su actitud”.

Finalmente, se refirió a su presente en el Como que dirige Cesc Fábregas y la competencia por ganarse un lugar en el primer equipo en el corto o mediano plazo: “Tengo que esperar mi oportunidad. Sé que se me va a dar y no soltarla. Con Nico Paz, he hablado con él. Es de mucha broma y me gusta eso”.

Francesco Andrealli espera debutar en el último amistoso de Perú en el año ante Panamá. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo juegan Perú vs. Panamá?

La Selección Peruana enfrentará a Panamá el miércoles 9 de diciembre de 2026, en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Este compromiso marcará el inicio de una serie de compromisos que espera jugar la Bicolor en ciudades de altura.

¿En qué canales ver el amistoso Perú vs. Panamá?

El amistoso entre Perú vs. Panamá se podrá ver por América TV, a través de su señal abierta en el canal 4 y en HD por el canal 704. La transmisión también estará disponible vía streaming en América tvGO, plataforma que permite seguir la programación desde dispositivos móviles y computadoras. Además, el partido será emitido por Bicolor+ Premium, mediante TV360 by Bitel.

TE PUEDE INTERESAR