Eso sí, el tema de Giambavicchio es más parecido al de Gianluca Lapadula. Y es que el hoy delantero del Cagliari de la Serie A, que se formó en la división de menores de la ‘Juve’, adquirió la nacionalidad peruana gracias a su madre. Tras ello, fue convocado por Ricardo Gareca en el pasado proceso clasificatorio y hoy es uno de los referentes del ‘equipo de todos’. Franco Matteo también tiene sangre peruana gracias a su mamá y está ilusionado con una convocatoria. Por ello, ahora, apoyado en su familia, se encuentra tramitando el DNI y luego hará lo propio con el pasaporte.

“Yo podría jugar por Perú o por Italia, pero mi madre es peruana y yo me siento tan peruano como ella, claro que quiero probarme en la selección de Perú” , comentó Franco Matteo Giambavicchio en una entrevista exclusiva para Depor el pasado 27 de septiembre. Así, días después, el área de scouting de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tuvo un contacto con el entorno del futbolista de la división de menores de la ‘Vieja Señora’.

El interés de la bicolor con miras a una futura convocatoria está latente. Es más, Depor pudo conocer que el responsable de la selección peruana Sub 15 conversó con los padres del volante de 14 años y hará lo propio con el cuerpo técnico de su categoría en la Juventus para iniciar el proceso de análisis, sobre todo pensando en el Campeonato Sudamericano de esta categoría, que en noviembre se llevará a cabo en Bolivia y donde quiere estar. Cabe destacar que Giambavicchio, que tuvo como primer club en su etapa de formación a Torino, tiene contrato con el conjunto de Turín hasta la temporada 2027.

“Yo nací en Italia, pero desde pequeño he ido a Perú para visitar a mis parientes, a mis abuelos, entonces me siento parte del Perú, no solo de Italia. Tener la oportunidad de representar a Perú es algo que me gustaría. Si bien no vivo en Perú, lo siento parte de mí porque conozco a gente y mis parientes son de allá. Deseo representar al Perú por el cariño a mi familia. Jugar por la selección es algo que quiero y espero que se concrete”, sostuvo la joya de la Juventus, que espera escribir grandes historias en la bicolor.





