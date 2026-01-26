Franco Medina, futbolista peruano que vistió las camisetas de Sporting Cristal y Alianza Lima, entre otros equipos de la Liga 1, debutó el último fin de semana con su nuevo club, Monsoon FC de Brasil. Fue en la derrota de su club ante Juventude.

Pese al 3-0 en contra, el lateral de 26 años tuvo minutos en el Campeonato Gaúcho, en lo que marca su primera experiencia en el extranjero. Jugó toda la etapa de complemento, tras ingresar en reemplazo del defensor Camargo.

Con pocas semanas en Brasil y la expectativa de crecer en un fútbol competitivo, Medina goza de la confianza del cuerpo técnico que aprobó su incorporación para este año.

“El atleta llega al Monsoon FC para agregar competitividad, intensidad y ambición al equipo, reforzando el compromiso del club con un proyecto sólido y en constante evolución”, así lo presentó el club en redes sociales.

Monsoon FC marcha en el tercer lugar del Grupo B con cinco unidades, tras alcanzar una victoria, dos empates y dos derrotas. Hasta el momento, tiene el boleto para la siguiente ronda de la competición que también intergran clubes como Gremio e Inter de Porto Alegre.

El próximo encuentro del Monsoon FC será ante Sao Luiz en condición de local el sábado 31 de enero desde las 2:30 p.m. y podría ser su primera titularidad en el torneo.

Franco Medina jugó en el club celeste. (Foto: Sporting Cristal)

Tras importante regularidad con Deportivo Municipal y Cienciano en 2023, despertó el interés de Sporting Cristal que lo fichó para la siguiente temporada, aunque no logró quedarse con el puesto de titular, por lo que dejó la institución celeste para jugar en Ayacucho FC.

Finalmente, en 2025 se sumó al plantel de Binacional, que meses más tarde perdió la categoría, por temas extra deportivos y no culminó la temporada jugando en Liga 1.

Luego de que Luis Advíncula decida volver a la Liga 1, Medina se convierte en el único lateral peruano que juega fuera del país y, de destacar en su nuevo club, podría recibir un llamado a la selección peruana.

