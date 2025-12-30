El destino de Gianluca Lapadula en el fútbol europeo parece haber entrado en una fase de definiciones críticas de cara al inicio de la temporada 2026. Tras un año marcado por la irregularidad y la pérdida de protagonismo absoluto en el once titular, el atacante nacional se encuentra en evaluación constante. El “Bambino” hoy enfrenta el desafío de convencer a un cuerpo técnico que prioriza la inmediatez en la Serie B. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre total sobre si su ciclo en el club ha llegado a un desgaste irreversible que lo obligue a buscar nuevos rumbos.

A medida que se acerca el mercado de pases, las especulaciones sobre un posible cambio de aires han cobrado una fuerza inusitada en Italia. El entorno del jugador observa con preocupación cómo ha quedado relegado a roles secundarios en los últimos meses.

La falta de continuidad alimentó diversas versiones sobre una eventual transferencia a otro club del fútbol europeo, hasta incluso se habló de la posibilidad de que pueda jugar por primera vez en el torneo peruano. Pues se habló de intereses de parte de Universitario y de Alianza Lima.

Sin embargo, la resolución de este conflicto no depende solo del deseo del jugador, sino de una postura institucional firme y decidida. La directiva del club se mantenía bajo un hermetismo que finalmente ha decidido romper ante la prensa deportiva, en las últimas horas.

La principal traba para Lapadula en esta campaña ha sido una persistente lesión que mermó su capacidad física y su rendimiento. Esta falta de regularidad afectó su producción goleadora y alteró los planes tácticos de un equipo diseñado para él, que buscaba el ascenso a la máxima categoría

No obstante, la dirigencia del Spezia ha decidido frenar los rumores y fijar una postura oficial sobre el futuro del atacante “9”. Stefano Melissano, director deportivo, fue el encargado de disipar las dudas con una declaración tajante que busca devolver la calma.

“Lapadula no está en el mercado; es un jugador importante para el Spezia, tanto dentro como fuera del campo. Su tiempo responde a una readaptación”, señaló. Con estas palabras, el club descartó totalmente su salida en el próximo mercado. Ahora le tocará al jugador recuperar la confianza y demostrar por qué fue el fichaje estrella del cuadro italiano.

Números de Lapadula en el 2025

Pese al respaldo, la realidad estadística muestra un escenario que requiere de una mejora sustancial para recuperar su mejor versión. Durante la presente campaña, el atacante ha disputado 11 encuentros oficiales, logrando registrar una marca de 4 goles. Sin embargo, en los compromisos más recientes fue utilizado solo en los minutos finales por decisión técnica.

Donadoni ha sido claro al gestionar los minutos del peruano, buscando una recuperación progresiva que evite una recaída que sea fatal. La evolución de su salud será la clave definitiva para determinar su protagonismo y proyección en los próximos años. Su permanencia dependerá de que sus goles vuelvan a ser el argumento principal dentro del campo de juego.

