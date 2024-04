Para luchar por no descender, los equipos de la Serie A no solo están obligados a ganarle a sus rivales directos, sino también a los más ‘pintados’ y que están peleando por clasificar a torneos internacionales. Cagliari lo sabía en la previa y, si bien las casas de apuestas no lo daban como favorito, hoy dio el golpe sobre la mesa y venció por 2-1 a la Atalanta. A pesar de que Gianluca Lapadula se quedó en el banquillo de suplentes, disfrutó junto a sus compañeros y festejó como ya nos tiene acostumbrados: con abrazos a todo aquel que se le cruce enfrente.

Después de empatar con el Hellas Verona hace una semana (1-1), los ‘Rossoblu’ ya no podían seguir dejando más puntos en el camino y hoy tenían una dura batalla ante los de Bérgamo. Y tal como se esperaba, fueron los primeros en golpear: a los 13′, Gianluca Scamacca puso el 0-1 transitorio después de una gran definición tras pase de Ademola Lookman.

A partir de entonces todo se puso cuesta arriba para los dirigidos por Claudio Ranieri, ya que su plan defensivo no rindió frutos de manera instantánea y se vio obligado a mandar a su equipo a que presionara un poco más. El resto del primer tiempo fue muy disputado en el centro del campo y afortunadamente el 1-1 llegó en el momento justo: Tommaso Angello aprovechó un buen pase de Eldor Shomurodov y no falló a los 42′.

Con el empate en el marcador los planes cambiaron en la etapa complementaria y Cagliari salió a buscar el gol que les diera el triunfo. Atalanta, por supuesto, también buscó hacer daño con algún contragolpe y todo se hizo más parejo. Tanta insistencia de los de Cerdeña valió la pena, pues Nicolás Viola colocó un certero cabezazo a los 88′ para hacer estallar el Unipol Domus.

Aunque Gianluca Lapadula no ingresó debido al contexto del encuentro, eso no fue impedimento para que celebrara como un hincha más desde el banquillo. Posteriormente, cuando el árbitro Antonio Rapuano pitó el final del compromiso, ‘Lapagol’ salió corriendo a festejar con sus compañeros. Luego todos juntos se acercaron a las tribunas para agradecer el aliento de sus hinchas.

Este triunfo permite que los de Ranieri sumen 30 puntos en 31 partidos disputados, ascendiendo hasta la casilla 13 de la tabla de posiciones de la Serie A 2023-24. De momento están a cuatro del Frosinone (26), el último que hasta la fecha no puede levantar cabeza y sigue en la zona roja. En total los ‘Rossoblu’ registran siete triunfos, nueve empates y 15 derrotas.

Festejo de jugadores de Cagliari tras vencer por 2-1 a Atalanta. (Video: ESPN)





¿Qué se le viene a Cagliari?

Luego de vencer por 2-1 a la Atalanta, Cagliari volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite al Inter de Milán por la trigésima segunda jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el domingo 14 de abril desde la 1:45 p.m. (horario peruano), se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





