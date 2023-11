Pasando página de lo sucedido hace algunos días con la Selección Peruana y su nueva decepcionante actuación ante Venezuela (1-1), Gianluca Lapadula ya está enfocado en el Cagliari y este fin de semana volvió a dejar sensaciones positivas tras ingresar en el 1-1 frente al Monza. Si bien no anotó, nuestro compatriota evidenció que ya está del todo recuperado de su operación en el tobillo y está a la expectativa de que puedan darle más minutos o, en el mejor de los casos, arrancar de titular.

Tal como lo dijo Claudio Ranieri hace algunas semanas, a pesar de que ‘Lapagol’ tiene el alta del Departamento Médico, lo llevará de a pocos para no exponerlo a un recrudecimiento de su lesión. Hoy, por ejemplo, lo mandó al terreno de juego a los 77′ por Zito Luvumbo y, aunque no pudo anotar, consiguió un remate que pasó cerca de la portería visitante y pudo significar el 2-1 para los de Cerdeña.

Pese a que el empate de local no sabe a mucho, hay que tomar en cuenta que el Monza está mejor ubicado en la tabla de posiciones de la Serie A 2023-24 y lucha por meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales. Caso contrario es el de Cagliari, que con este 1-1 llegó a las 10 unidades y se ubicó en la casilla 17, fuera de la zona de descenso solo por diferencia de goles.

Este fue el quinto compromiso disputado por Gianluca Lapadula desde que regresó al rectángulo verde, tres con los ‘Rossoblu’ y dos con la Selección Peruana. Si bien no ha tenido muchas chances de anotar, especialmente en su retorno a la ‘Blanquirroja’, sí lo hizo el pasado 1 de noviembre para firmar el triunfo por 2-1 sobre el Udinese en la Copa Italia.

Por otro lado, Ranieri –que hoy hizo historia al dirigir su partido 450 por Serie A– analizó este empate con el Monza y se mostró satisfecho por lo visto en el Unipol Domus, pues el trámite fue bastante parejo y ambos equipos merecieron quedarse con los tres puntos. En esa misma línea, lamentó que la ocasión que tuvo ‘Lapa’ no haya terminado en gol, ya que fue la más clara que se les presentó en la etapa complementaria.

“Creo que es un punto justo. Hicimos una primera parte intensa, estábamos decididos a poner al Monza contra las cuerdas y lo conseguimos. Lamentablemente sólo marcamos un gol. En la segunda parte el Monza se impuso. Entonces podrían haber ganado ellos, podríamos haber ganado nosotros con Lapadula. Cuando no se puede ganar es importante no perder, me aferro al punto”, sostuvo.

Gianluca Lapadula suma un gol en la temporada 2023-24 con el Cagliari. (Foto: Cagliari)





¿Cuándo volverá a jugar el Cagliari?

Luego de este empate por 1-1 con el Monza, Cagliari volverá a jugar la próxima semana cuando visite a la Lazio por la décima cuarta jornada de la Serie A 2023-24. Dicho compromiso está programado para el sábado 2 de diciembre desde las 12:00 p.m., se disputará en el estadio Olímpico de Roma y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica por la señal de ESPN, además de su versión de streaming por Star Plus.





