Cuando Piero Quispe llegó al fútbol mexicano a comienzos del 2024, luego de salir campeón con Universitario de Deportes y ser elegido el mejor futbolista de la Liga 1, se esperaba que lograra explotar todas sus condiciones en Pumas UNAM. Sin embargo, casi dos años después de aquella transferencia, el futuro del volante nacional estaría cada vez más lejos del conjunto universitario.

Sucede que Quispe no está dentro de los planes del entrenador Efraín Juárez, quien desde que asumió la dirección técnica del equipo dio señales de que no iba a contar con él. A pesar de ser una habitual pieza de recambio, el área deportiva de la institución azteca ya fue informada sobre su caso y en las próximas horas podríamos tener novedades respecto a su porvenir en México.

Según la información de RÉCORD, Pumas UNAM está urgido en fichar a un delantero que le solucione los problemas ofensivos a Juárez y pueda dotar al equipo de un cuota de gol importante. Sin embargo, las intenciones apuntan al mercado extranjero y es ahí donde se presenta una traba en la que está involucrado Quispe.

La Liga MX permite que los clubes puedan tener hasta un máximo de nueve futbolistas no formados en México dentro de su plantel. Los ‘Felinos’ ya coparon dicho límite y no pueden concretar ningún fichaje a menos que lo solucionen pronto, por lo que esta situación apura aún más las conversaciones para que se finiquite la salida del exjugador de la ‘U’.

Piero Quispe llegó a Pumas UNAM tras destacar en Universitario. ()Foto: Getty Images)

RECORD añade que ya existen dos propuestas concretas sobre la mesa, por lo que solo es cuestión de tiempo para que se llegue a un buen entendimiento con Piero Quispe. Pumas UNAM necesita a un delantero, y el mediocampista necesita jugar para no perder continuidad, por lo que esta medida beneficiaría a ambas partes.

En lo que va de este segundo semestre de la temporada, donde el conjunto mexicano ha disputado el Torneo Apertura 2025 y la Leagues Cup, Quispe lleva ocho partidos jugados, ningún gol y dos asistencias. Su suplencia no está en discusión, por más que ha tratado de destacar desde el aspecto físico con más esfuerzo en las tareas defensivas.

En la interna de Pumas UNAM consideran que, por más que Piero tiene contrato hasta finales del 2026, no pueden sostener su presencia en el club sin que pueda aportar los números que un jugador en su posición requieren. En tal sentido, solo queda esperar que culminen los tratos con alguno de los dos equipos que están tras sus pasos.

Recordemos que la poca continuidad que ha tenido Piero Quispe también ha afectado la consideración que le tienen en la Videna, pues no fue convocado en la última lista de Óscar Ibáñez para la fecha doble de septiembre, donde la Selección Peruana enfrentará a Uruguay y Paraguay, respectivamente. Veremos si cambiar de aires le sirve para volver a ser tomado en cuenta en la ‘Blanquirroja’.

Piero Quispe no fue convocado por Óscar Ibáñez a la Selección Peruana. (Foto: FPF)

