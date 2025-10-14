En medio de un proceso lleno de desafíos y resultados adversos, Nolberto Solano empieza a encontrar pequeñas luces de esperanza al mando de la Selección de Pakistán. El exjugador de la ‘Blanquirroja’, que asumió el reto de dirigir en un contexto totalmente distinto al del fútbol sudamericano, logró al fin celebrar su primer gol oficial al frente del combinado asiático. Aunque el equipo todavía busca su primera victoria, el tanto conseguido en las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027 representa un paso alentador dentro de su proyecto deportivo.

El tanto llegó en el duelo ante Afganistán, cuando Etzaz Hussain aprovechó un descuido defensivo rival y marcó el 1-1 parcial a los 29 minutos. Fue una jugada que desató la emoción en los hinchas locales, aunque en el banquillo se vio a un Solano mesurado, más enfocado en seguir corrigiendo aspectos tácticos que en celebrar el histórico gol de su equipo.

El encuentro, disputado por la cuarta jornada del Grupo E, tuvo un inicio complicado para los pakistaníes, pues Afganistán abrió el marcador apenas a los cinco minutos. Sin embargo, la respuesta fue inmediata y sólida, mostrando una versión más competitiva del equipo que dirige el técnico peruano, quien ha insistido en reforzar la mentalidad y el orden táctico de sus jugadores.

Nolberto Solano. (Foto: FPF)

El resultado final dejó a Pakistán con dos puntos en la tabla, igualando precisamente a su rival de turno. En tanto, Siria lidera el grupo con 12 unidades, seguida de Birmania con 6, lo que deja aún abierta la posibilidad de seguir escalando posiciones si los dirigidos por Solano mantienen el crecimiento mostrado.

En el mismo torneo y también en esa tercera ronda, la selección pakistaní no tendrá actividad hasta el próximo mes de noviembre, cuando se enfrente con el líder de dicho grupo, Siria, el día miércoles 18 a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana). Donde el ‘maestrito’ tendrá la chance de seguir conociendo a su equipo.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre las críticas?

El estratega dejó todo para formar parte de un proyecto de trabajo a muy largo plazo con la Selección de Pakistán. Para él, esta situación tampoco había dado buenos frutos en cuanto a los resultados que necesitaba, ni en la Selección Sub-23 ni en el equipo mayor. Sin embargo, pese a lo amateur del fútbol, no quiso victimizarse.

“No hay una liga profesional, hay competencias amateurs y de ahí sacan chicos para representar la Sub-17 y la Sub-20, ya que es una obligación de la FIFA para participar de la selección mayor. Acá hay que empezar a trabajar, el deporte no tiene popularidad y los hinchas salen con los resultados, eso tomara un poco de tiempo. al no tener competencia hay mucha falencia”, comentó al programa En 3 Toques.

Hablando sobre el respaldo que le ha dado la dirigencia, fue claro en que desde un principio ya conocían la realidad del fútbol que manejaba, por eso se siente con la plena tranquilidad de mantenerse aún con el objetivo de seguir formando talentos para un futuro trabajo mejor con la Selección Absoluta.

“Nosotros entendemos la carrera. Acá el presidente sabe dónde estamos y sabe cuál es la situación. Eso es tranquilidad para seguir trabajando. A mí no me consumen las cosas. Siempre he mantenido un perfil donde lo bueno ni lo malo me afecta. Yo me preocuparía el día que no voy a entrenar o no hay una respuesta. Dentro del corto tiempo sí ha habido una”, continuó

TE PUEDE INTERESAR